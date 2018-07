Wieder ein Trainerposten in Österreich? Peter Pacult bietet sich an

International Champions Cup Do 26.07. Topspiele pur: FCB - Juve, BVB - Benfica & City - Reds Club Friendlies Leicester -

Peter Pacult würde gerne wieder in Österreich arbeiten. Verständlich, denn seine letzten Trainerengagements im Ausland verliefen recht unglücklich und waren großteils von ungewöhnlich kurzer Dauer.

Beim FK Kukesi durfte der Wiener zuletzt immerhin etwas mehr als ein halbes Jahr das Trainerzepter schwingen, doch vor rund einer Woche trennte sich auch der albanische Vizemeister von Pacult. Trotz bis 2019 laufenden Vertrags.

Das Timing hätte für den 58-Jährigen dabei kaum schlechter sein können. "Ich hatte zwei Angebote, habe aber gesagt, ich bleibe jetzt bei dem Verein, wo ich sechs Monate hart gearbeitet habe, um wieder erfolgreich zu sein - das ist mir auch geglückt mit der Mannschaft. Das wollte ich weiterführen. Dass das natürlich auf einmal so ausgeht, na gut", hadert Pacult gegenüber laola1.

Pacult lernte "andere Gesetze" kennen

Vor dem Engagement in Albanien trainierte Rapids letzter Meistercoach auch in Slowenien (DNS Zavrc), Kroatien (Cibalia) und Serbien (Radnicki Nis). Rechnet man zusammen, wie oft er bei diesen drei Klubs auf der Bank saß, kommt man allerdings nur auf 13 Partien.

Steffen Hofmann: Die Höhepunkte seiner Karriere beim SK Rapid Wien © GEPA 1/14 In seinem letzten Auftritt im Dress des SK Rapid schlug Steffen Hofmann mit seiner Elf die Kampfmannschaft der Hütteldorfer mit 4:2. Alle vier Treffer gingen auf das Konto des Deutschen. SPOX blickt auf die auf die Highlights seiner Rapid-Zeit zurück. © GEPA 2/14 Im Sommer 2002 kam Steffen Hofmann von den Bayern-Amateuren zum SK Rapid Wien. Schmackhaft gemacht hatte ihm den Wechsel im Vorjahr Trainer Lothar Matthäus. Als Hofmann kam, war Matthäus Geschichte, Josef Hickersberger war sein erster Trainer bei Rapid. © GEPA 3/14 Hofmann erzielte sein erstes Tor für Rapid ausgerechnet im Derby. Am 27. Oktober 2002 wurde er nach einer guten Stunde beim Stand von 0:2 eingewechselt und traf in der 88. Minute zum 1:2-Endstand. © GEPA 4/14 Sein erster Europacup-Treffer hingegen brachte Rapid den Sieg. Die Hütteldorfer drehten beim "Wunder von Kazan" ein 0:2 aus dem Hinspiel und siegten 3:0 in Kazan. Hofmann steuerte zwei Treffer bei. © GEPA 5/14 Nur neun Monate später feierte Steffen Hofmann seine erste von zwei Meisterschaften mit dem SK Rapid Wien. Hofmann beendet die Saison 2004/05 mit zwölf Toren und 16 Vorlagen in 39 Spielen. © GEPA 6/14 Nach seinem verunglückte Intermezzo bei 1860 München war es Rapid-Präsident Rudolf Eldinger, der ihn im Sommer 2006 zurück nach Hütteldorf holte. © GEPA 7/14 In der Saison 2007/08 lief Hofmann vor allem im Europacup zur Hochform auf. Er traf in acht Spielen acht Mal. Unter anderem auch wieder gegen "Lieblingsgegner" Rubin Kazan. © GEPA 8/14 Doch die Spielzeit war nicht nur international gesehen erfolgreich. Am Ende der Saison durfte Hofmann zum zweiten Mal in seiner Karriere den Meistertitel mit Rapid feiern. © GEPA 9/14 Das wohl denkwürdigste Spiel dieser Saison fand am 23. März statt. Rapid fertigte Salzburg auswärts 7:0 ab. Erwin Hoffer traf drei Mal, Stefan Maierhofer zwei Mal, Ümit Korkmaz ein Mal und Hofmann setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. © GEPA 10/14 In den nächsten beiden Saisonen war Hofmann wohl in der Form seines Lebens. Er verbuchte insgesamt 38 Tore und 49 Assists und wurde 2010 Torschützenkönig der Bundesliga. © GEPA 11/14 Apropos Auszeichnungen: Steffen Hofmann wurde 2004 und 2009 zu Österreichs Fußballer des Jahres gewählt. 2003/04, 2004/05 und 2007/08 wurde er als Spieler des Saison der Bundesliga ausgezeichnet. © GEPA 12/14 Am 9. April 2016 knackte Hofmann beim 2:2 gegen den WAC die 500-Spiele-Schallmauer. Das gelang bis dato nur Peter Schöttel (516 Einsätze). © GEPA 13/14 Am 17. Mai wurde Hofmann feierlich von Rapid verabschiedet. "Alles was ich hier erlebt habe, ist einfach überragend", sagte der "Fußballgott" unter Tränen © GEPA 14/14 Nach insgesamt 128 Toren und 208 Assists in 540 Pflichtspielen für den SK Rapid wird Hofmann in Zukunft als Talentemanager der Hütteldorfer agieren.

"Das sind andere Gesetze, man kann das nicht gleichsetzen mit Östereich, Deutschland oder anderen Ländern", meint Pacult und führt aus: "Wie die Präsidenten dort reagieren, da gibt es keine Kuratorien, das sind oft Entscheidungen in der Sekunde, die halt so fallen und die muss man dann so akzeptieren."

Rapid-Vergangenheit als Hindernis?

Die vergleichsweise beständigen Verhältnisse in der Heimat scheinen aufgrund der letzten Erfahrungen einen besonderen Reiz auf Pacult auszuüben. Auch wenn er bewiesen habe, dass er in verschiedenen Regionen arbeiten könne, würde er sich freuen, auch wieder in Österreich zu arbeiten, so Pacult. Die große Vergangenheit mit Rapid scheint er dabei aber ein wenig als Bremsklotz zu empfinden.

"Wenn du mal Rapid-Trainer warst, ist es für andere Vereine natürlich immer schwer zu glauben, ob ein Rapid- oder Ex-Rapid-Trainer noch zu einem anderen Verein geht", sagt Pacult. "Natürlich geht man das. Das ist mein Beruf, mir macht dieser Beruf Spaß. Und ich hoffe doch, dass sich die eine oder andere Chance einmal ergibt."