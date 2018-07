Offiziell: Olympique Marseille verpflichtet Duje Caleta-Car von Red Bull Salzburg

International Champions Cup Sa 21.07. Topspiele im Livestream: FCB - PSG und BVB - Liverpool Club Friendlies Besiktas -

Krasnodar Club Friendlies SV Werder Bremen -

1. FC Köln International Champions Cup Man City -

Borussia Dortmund CSL Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande International Champions Cup FC Bayern München -

PSG Club Friendlies TSG Hoffenheim -

QPR Club Friendlies Benfica -

FC Sevilla Club Friendlies Marseille -

Villarreal Club Friendlies Inter Mailand -

Zenit J1 League Kobe -

Shonan J1 League Tosu -

Sendai CSL Hebei CFFC -

Jiangsu Allsvenskan AIK -

Brommapojkarna International Champions Cup Liverpool -

Borussia Dortmund Club Friendlies Eibar -

Basaksehir Club Friendlies Leicester -

Akhisarspor Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis International Champions Cup Juventus -

FC Bayern München International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup Man City -

Liverpool International Champions Cup AS Rom -

Tottenham International Champions Cup AC Mailand -

Man United International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal Club Friendlies Blackburn -

Everton Copa Sudamericana San Lorenzo -

Temuco Club Friendlies Arminia Bielefeld -

SV Werder Bremen J1 League Kobe -

Kashiwa J1 League Tosu -

Iwata CSL Jiangsu -

Shandong Luneng International Champions Cup Arsenal -

PSG Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke International Champions Cup Benfica -

Juventus International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City International Champions Cup FC Barcelona – Tottenham CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Club Friendlies Groningen -

SV Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid International Champions Cup Man United -

Real Madrid International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom J1 League Cerezo Osaka -

Kobe UEFA Champions League Graz -

Ajax Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon Copa Sudamericana Sao Paulo -

Colon Santa Fe

Der französische Traditionsklub Olympique Marseille hat die Verpflichtung von Red Bull Salzburgs Duje Caleta-Car bestätigt. Der kroatische WM-Finalist unterschreibt einen Fünfjahresvertrag. Die medizinischen Tests hat der Innenverteidiger bestanden.

"Wir haben Duje vor fünf Jahren von einem kleinen Verein in Kroatien zu uns geholt und er ist bei uns in den unterschiedlichen Entwicklungsstufen zu einem richtig starken internationalen Innenverteidiger gereift. Und jetzt können wir mit Stolz sagen - ohne konkrete Zahlen zu nennen -, dass Duje der lukrativste Transfer in der Geschichte des FC Red Bull Salzburg ist", sagt Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund. Die Ablösesumme wird auf eine Summe zwischen 15 und 20 Millionen Euro geschätzt.

"Ich bin dem FC Red Bull Salzburg sehr dankbar, denn ich habe in diesen Jahren viel gelernt, konnte mich weiterentwickeln und auch viele Erfolge feiern", sagte Caleta-Car.

"Diese tolle Zeit werde ich stets in Erinnerung behalten und danke allen im Klub für ihre Unterstützung. Jetzt habe ich - nach einer für mich unglaublichen Saison mit dem Halbfinale in der Europa League und dem WM-Finale -die große Chance, zu einem europäischen Top-Klub zu wechseln. Die will ich unbedingt nutzen", verabschiedete sich der 21-Jährige.

Diese Spieler verlassen die roten Bullen