ÖFB-Cup, 1. Runde: Admira Wacker scheitert an Regionalligist SC Neusiedl

International Champions Cup Sa 21.07. Topspiele im Livestream: FCB - PSG und BVB - Liverpool International Champions Cup Man City -

Borussia Dortmund CSL Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande International Champions Cup FC Bayern München -

PSG Club Friendlies Benfica -

FC Sevilla Club Friendlies Marseille -

Villarreal Club Friendlies Inter Mailand -

Zenit J1 League Kobe -

Shonan J1 League Tosu -

Sendai CSL Hebei CFFC -

Jiangsu Allsvenskan AIK -

Brommapojkarna International Champions Cup Liverpool -

Borussia Dortmund Club Friendlies Eibar -

Basaksehir Club Friendlies Leicester -

Akhisarspor UEFA Champions League Ajax -

Graz Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis International Champions Cup Juventus -

FC Bayern München International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup Man City -

Liverpool International Champions Cup AS Rom -

Tottenham International Champions Cup AC Mailand -

Man United International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal Club Friendlies Blackburn -

Everton Copa Sudamericana San Lorenzo -

Temuco Club Friendlies Arminia Bielefeld -

SV Werder Bremen J1 League Kobe -

Kashiwa J1 League Tosu -

Iwata CSL Jiangsu -

Shandong Luneng International Champions Cup Arsenal -

PSG Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke International Champions Cup Benfica -

Juventus International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City International Champions Cup FC Barcelona – Tottenham CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Club Friendlies Groningen -

SV Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid International Champions Cup Man United -

Real Madrid International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom J1 League Cerezo Osaka -

Kobe UEFA Champions League Graz -

Ajax Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon Copa Sudamericana Sao Paulo -

Colon Santa Fe Club Friendlies West Ham -

Angers Club Friendlies Brighton -

Sporting Championship Reading -

Derby County

Der ÖFB-Cup hat schon am ersten Abend der neuen Saison seine erste Sensation. Europacup-Starter Admira Wacker scheiterte schon in der ersten Runde bei Regionalligist Neusiedl. Das einzige Tor des Spiels erzielte Osman Bozkurt in der 69. Minute aus einem Elfmeter. Die Admira vergab dagegen zehn Minuten zuvor auf der anderen Seite einen Elfmeter.

Für den Bundesligisten war es am Neusiedler See dabei die erwartet schwierige Partie. Lange rannten die Südstädter erfolglos an. In der 59. Minute hatte das Team von Trainer Ernst Baumeister die große Chance auf die Führung. Nach einem Foul an Dominik Starkl gab es Elfmeter, Neusiedl-Tormann Sebastian Schaufler wurde aber zum Helden und hielt den schwach geschossenen Elfmeter von Admira-Kapitän Daniel Toth.

Bozkurt als Sargnagel

Zehn Minuten später ging der Außenseiter dann in Führung. Osman Bozkurt verwandelte seine Chance vom Elfmeterpunkt souverän. Die Admira tat sich weiter schwer und erspielte sich bis zum Abpfiff kaum Chancen. Für die Südstädter ist das Ausscheiden sechs Tage vor dem ersten Auftritt in der zweiten Runde der Europa-League-Qualifikation bei ZSKA Sofia ein herber Rückschlag.

Der LASK, Mattersburg und Bundesliga-Aufsteiger Hartberg haben die erste Hürde im Cup indes genommen und stehen nach Siegen jeweils bei Regionalligisten in der zweiten Runde. Hartberg hatte dabei bei in Grödig am härtesten zu kämpfen und gewann erst in der Verlängerung mit 3:1. Der LASK siegte im Oberösterreich-Derby bei Hertha Wels mit 3:0, Mattersburg setzte sich in Allerheiligen mit 3:1 durch.

LASK souverän, Hartberg musste in die Verlängerung

In Grödig hatte der Regionalligist zunächst die besseren Chancen. In Führung ging aber der Neo-Bundesligist. In der 35. Minute traf Dario Tadic nach einer kurz abgespielten Ecke mit einem haltbaren Schuss von außerhalb des Strafraums. Hartberg tat sich im Duell des ehemaligen gegen den aktuellen Bundesliga-Underdog aber auch mit der Führung im Rücken schwer. In der 63. Minute gelang Petrit Nika für Grödig schließlich der Ausgleich.

Hartberg kontrollierte in der Folge zwar weiterhin die Partie, gefährlicher war aber der Außenseiter. So vergab etwa Ex-ÖFB-Teamstürmer Roman Wallner in der 76. Minute eine große Chance auf die Grödiger Führung. Auch in der Verlängerung erspielte sich Hartberg kaum Chancen. Die Führung gelang schließlich aus einem Elfmeter. Nach einem schnell ausgeführten Einwurf wurde Tadic im Strafraum gefoult. Den fälligen Strafstoß verwandelte der Hartberg-Stürmer in der 102. Minute sicher selbst. Nach einer Ecke markierte Thomas Rotter per Kopf in der 118. Minute den 3:1-Endstand.

Der LASK brauchte für den ersten Treffer bei Regionalliga-Mitte-Aufsteiger Hertha Wels dagegen nur knapp eine Viertelstunde. Neuzugang Yusuf Otubanjo traf in der 13. Minute nach Vorarbeit von Joao Victor im zweiten Versuch aus kurzer Distanz zur Linzer Führung. Die gleiche Koproduktion brachte den Linzern in der 31. Minute das 2:0. Nach der Pause revanchierte sich Otubanjo und assistierte Victor in der 69. Minute zum 3:0 für den LASK. Damit glückte den Linzern die Generalprobe für die Europacup-Rückkehr am kommenden Donnerstag in der zweiten Europa-League-Qualifikationsrunde gegen Lilleström.

Mattersburg traf in Allerheiligen ebenfalls früh und ging bereits nach sechs Minuten in Führung. Marko Kvasina drückte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. In der 24. Minute gelang den Gastgebern aus der Regionalliga Mitte durch einen nicht unhaltbaren Schuss von Petar Zubar der Ausgleich. Noch vor der Pause brachte Cesar Ortiz Mattersburg nach einem Eckball von Andreas Gruber neuerlich in Führung (31.). Die Burgenländer hielten die Partie in der Steiermark aber lange Zeit spannend, erst in der 91. Minute setzte abermals Kvasina per Kopf den Schlusspunkt.

Die gesammelten Ergebnisse der 1. ÖFB-Cup-Runde:

WSC Hertha - LASK 0:3

SK Maria Saal - SKN St. Pölten 0:6

SV Grödig - TSV Prolactal Hartberg 1:3 n.V.

SC Neusiedl am See 1919 - FC Flyeralarm Admira 1:0

USV Stein Reinisch Allerheiligen - SV Mattersburg 1:3

Reichenau SVG - KSV 1919 3:5

ASK Ebreichsdorf - SK Vorwärts Steyr 1:2

DSC WONISCH Installationen - SKU Ertl Glas Amstetten 4:2

USV Mettersdorf - SV Horn im 0:1

FC Mauerwerk - SC Wiener Neustadt 0:2

SV HAAS Leobendorf - SV Marsch Neuberg 2:0

SAK - VST Völkermarkt 1:0

SC Schwaz - FC Dornbirn 1913 2:0

ÖFB-Cup-Termine