FK Austria Wien: Brasilo-Stürmer Ewandro Costa "ein Kandidat von 20"

Das Transferprogramm der Veilchen scheint noch lange nicht abgeschlossen. Nach dem erfolgreichen Saisonstart in der neuen Generali-Arena streckt die Austria Wien die Fühler nach einem weiteren Stürmer aus.

Denn die Chancenauswertung sei ein Kritikpunkt beim 2:1-Erfolg über Wacker Innsbruck gewesen, ein Stürmer stehe schon länger auf der Wunschliste. Udinese-Calcio-Sportdirektor Pradè plauderte derweilen das Interesse der Austria am 22-jährigen Striker Ewandro Costa aus.

Gegenüber der Krone gibt sich der Technische Direktor der Veilchen Ralph Muhr bewusst zugeknöpft: "Er ist einer von 20 Kandidaten." Ein Dementi liest sich anders. Der Brasilianer ist aktuell noch in Italien bei Udinese unter Vertrag, war in der letzten Halbsaison in Portugal an Estoril Praia verliehen. Der technisch beschlagene Ewandro kommt über die rechte Seite, könnte also Bright Edomwonyi und Alon Turgeman mit Zuspielen füttern. In drei Länderspielen für die brasilianische U20-Nationalmannschaft scorte Ewandro drei Mal, auch eine gewisse Torgefahr wird ihm attestiert. Das Facelifting der Wiener Austria scheint noch lange nicht abgeschlossen zu sein.

FK Austria Wien: Die fixen Neuzugänge der Violetten