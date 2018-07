Ex-Austrianer Kaja Rogulj unterschreibt beim SV Horn

Club Friendlies Fr 13.07. Favre-Debüt! Livestream zum ersten Test des BVB Club Friendlies Austria Wien -

Ex-Austria-Wien-Abwehrchef Kaja Rogulj unterschreibt einen Vertrag im Waldviertel und soll in der 2. Liga für Routine in der SV Horn-Abwehr sorgen.

Der 32-Jährige spielte in seiner Heimat für Slaven Belupo bevor er zur Wiener Austria wechselte, mit der er 2013 österreichischer Meister wurde und in der darauffolgenden Saison Champions League spielte. Von Wien wechselte er später zum FC Luzern und kehrte dann nach Kroatien zurück. Zuletzt kickte er bei NK Dugopolje in Kroatiens zweiter Liga.

"Wir freuen uns mit Kaja Rogulj einen Spieler verpflichtet zu haben, der auch auf internationalem Parkett bereits seine Klasse bewiesen hat, der unserer Abwehr Stabilität verleihen wird, und von dem unsere jungen Spieler viel lernen können. Er passt auch charakterlich toll in unsere Mannschaft", freut sich Horn-Obmann Rudolf Laudon über den Transfer.