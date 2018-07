Eintracht-Frankfurt-Legende Alexander Meier hält sich bei Admira Wacker fit

International Champions Cup Sa 21.07. Topspiele im Livestream: FCB - PSG und BVB - Liverpool Club Friendlies Besiktas -

Der österreichische Bundesligist Admira Wacker darf sich über einen prominenten Trainingsgast freuen. Wie Sky berichtet, hält sich die Eintracht-Frankfurt-Legende Alexander Meier ab Mittwoch bei den Südstädtern fit.

"Wir pflegen zu Alex schon seit Jahren ein freundschaftliches Verhältnis. Er wird ein paar Tage bei uns bleiben. Für unsere junge Mannschaft ist das ein enormer Erfahrungswert, wenn so ein verdienter Spieler bei uns mittrainiert", sagt Admira-Manager Amir Shapourzadeh.

Meier, mittlerweile 35 Jahre alt, erarbeitete sich in Frankfurt einen Kultstatus. Der 196-Zentimeter-Stürmer erzielte in 379 Spielen für die Eintracht 137 Tore, in der Saison 2014/2015 wurde er mit 19 Bundesliga-Toren sogar Torschützenkönig.

Ein Engagement in der Südstadt soll aber nicht angedacht sein.