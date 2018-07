Die Aufstellungen von Sturm und Hartberg

Matchroom Boxing Sa ab 19:00 Whyte vs. Parker: Der Boxen-Kracher im Livestream Club Friendlies Live Leicester -

Am Samstag um 17:00 Uhr starten der SK Sturm und TSV Hartberg in die neue Bundesliga-Saison. Sturm-Trainer Heiko Vogel stellt in Hinblick auf Ajax Amsterdam seine Mannschaft leicht um. Die Aufstellungen der beiden Steirer.

Sturm Graz: Siebenhandl - Obermair, Spendlhofer, Avlonitis, Maresic, Ferreira - Zulj, Lovric, Hierländer - Hosiner, Pink

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Ersatz: Schützenauer, Schrammel, Lackner, Koch, Grozurek, Huspek, Eze

TSV Harberg: Swete,Rasswalder, Huber, Siegl, Kainz - Ljubic, Diarra, Rep, Flecker - Sanogo, Tadic

Ersatz: Faist, Kröpfl, Ilic, Blauensteiner, Mann, Heil, Rotter

Alle Infos zur Liveübertragung

Das Spiel zwischen dem Vizemeister SK Sturm und dem Bundesliga-Aufsteiger TSV Hartberg ist live auf Sky zu sehen. Bereits ab 16 Uhr beginnt die Übertragung auf Sky Sport Austria HD mit Vorberichten, um 17 Uhr gibt's die Konferenz live.

Wer die Partie einzeln sehen will, muss auf Sky Sport 8 HD wechseln. Beide Kanäle gibt es via Sky Go ebenfalls im Livestream zu sehen. Der ORF zeigt auf ORF Eins ab 19.20 Uhr eine ausführliche Zusammenfassung der Partie.

SPOX bietet zu allen Spielen der österreichischen Bundesliga einen Liveticker an. Auch die Partie zwischen Sturm und Hartberg gibt es in einer ausführlichen Berichterstattung hier zum mitlesen!