SK Rapid Wien: Giorgi Kvilitaia verabschiedet sich emotional

Seit Mittwoch ist Giorgi Kvilitaia kein Spieler des SK Rapid Wien mehr. Der Georgier wechselte nach Belgien zu Gent. Eine Entscheidung, die ihm nicht leicht gefallen ist.

"Ich weiß nicht wo ich anfangen soll, es fällt mir sehr schwer euch zu zeigen was ich derzeit fühle. Wir alle müssen in unserem Leben einen weiteren Schritt machen bzw. eine Entscheidung treffen und genau dies muss ich nun. Diese stellte sich als einer der schwierigsten Entscheidungen in meinem Leben heraus", schreibt der Stürmer auf Instagram und dankt der Rapid-Familie:

"Ich möchte euch allen Danken!!! In diesen zwei Jahren ist sehr viel passiert, wir hatten unsere Höhen und Tiefen, glückliche und traurige Momente. Wir feierten unsere Siege, mussten aber auch Niederlagen einstecken, doch unser Zusammenhalt war größer als alles andere und wir haben uns nie im Stich gelassen gefühlt."

Kvilitaia schreibt sogar, dass er bei Rapid "die schönsten zwei Jahre" seines Lebens verbracht hat und schließt mit: "Für immer Grün-Weiß...!!! Ich werde euch sehr vermissen"

