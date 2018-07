Red Bull Salzburg: Wechselt Duje Caleta-Car doch zum FC Sevilla?

International Champions Cup Sa 21.07. Topspiele im Livestream: FCB - PSG und BVB - Liverpool Club Friendlies Wolverhampton -

Eigentlich galt der Wechsel von Red Bull Salzburgs Duje Caleta-Car zu Olympique Marseille als beschlossene Sache. Nun soll aber der FC Sevilla auf einmal wieder gute Karten im Werben um den kroatischen WM-Starter haben.

So berichtet Estadio Deportivo, dass Sevilla-Trainer Pablo Machin persönlich mit dem Innenverteidiger telefoniert habe, um ihn von einem Wechsel nach Spanien zu überzeugen. Angeblich soll dem 21-Jährigen sogar eine Stammplatz-Garantie angeboten worden sein.

Die Ablöse in Höhe von 17-20 Millionen Euro sowie das Gehalt seien gleich hoch wie die Summen, die Marseille in Caleta-Car investieren will.

Ivan Rakitic soll Duje Caleta-Car zu Sevilla geraten haben

Darüber hinaus soll ihm sein kroatischer Teamkollege Ivan Rakitic, der selbst drei Jahre beim FC Sevilla spielte, einen Transfer zu den Andalusiern schmackhaft gemacht haben.

Die französische L'Equipe hingegen sieht den Wechsel nach Marseille als fix an. So soll Caleta-Car mit den Franzosen bereits vor der WM eine Vereinbarung getroffen haben, am Donnerstag soll der Vertrag unterschrieben werden.

Diese Spieler verlassen die roten Bullen