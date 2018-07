Austria Wien verpflichtet den chilenischen Teamspieler Cristian Cuevas

International Champions Cup Do 26.07. Topspiele pur: FCB - Juve, BVB - Benfica & City - Reds Club Friendlies Live Eibar -

Austria Wien leiht den 23-jährigen Linksverteidiger Cristian Cuevas für ein Jahr aus und besitzt im Sommer 2019 eine Kaufoption. Cuevas, der einige Jahre bei Chelsea FC unter Vertrag stand, wechselt vom chilenischen Erstligisten Huachipato FC zu Violett.

"Ich bin überzeugt, dass wir mit der Verpflichtung von Cristian Cuevas einen spielstarken, technisch hochveranlagten Linksverteidiger dazugewonnen haben, der auch sehr gut zu unserer Spielidee passt. Er bringt schon viel Erfahrung im Profibereich mit und ist gleichzeitig ein Spieler mit Perspektive", sagt Austrias Technischer Direktor Ralf Muhr.

"Ich freue mich, dass ich bei Austria Wien unterschreiben konnte. Das Stadion sieht toll aus. Ich denke, dass jeder Spieler glücklich über die Trainingsbedingungen hier sein kann. Wir wollen eine gute Saison spielen und uns für den Europacup qualifizieren", freut sich Cuevas über den Wechsel.

Cuevas: Kein Einsatz für Chelsea - aber viele Leihen

Cuevas absolvierte im Juni 2018 eine Partie für die chilenische Nationalmannschaft und stand auch beim FC Chelsea unter Vertrag. Für die Engländer absolvierte Cuevas aber nie ein Spiel - in den vergangenen Jahren wurde der Defensivspieler an Vitesse Arnheim, FC Eindhoven, U. de Chile, VV St. Truiden und Twente Enschede verliehen. In der Eredivisie kam er zu 24 Einsätzen, in der belgischen Jupiler Pro League zu 40.

"Ich freue mich, dass wir mit Cristian Cuevas einen sehr aggressiven Spieler mit internationaler Erfahrung verpflichten konnten. Er ist ein positiver Typ, der unserer Mannschaft jedenfalls weiterhelfen kann", sagt Trainer Thomas Letsch über seinen Neuzugang.

FK Austria Wien: Die fixen Neuzugänge der Violetten