Austria Wien testet Ex-Lyon-Linksverteidiger Louis Nganioni

Schlägt die Wiener Austria erneut auf dem Transfermarkt zu? Die Veilchen reagieren auf die Verletzungsserie und testen den Franzosen Louis Nganioni.

Die Austria musste zuletzt einige schwere Verletzungen vermelden, darunter James Jeggo (Riss des Syndesmosebandes), Christoph Martschinko (erneute OP wegen Vernarbungen nach Kreuzband-OP), Max Sax (Knochenmarksödem am rechten Wadenbein) und Petar Gluhakovic (Kreuzbandriss).

Muhr: "Wollen ihn im Training genauer ansehen"

"Aufgrund des Langzeitausfalls von Christoph Martschinko sehen wir auf dieser Position noch eine Möglichkeit etwas zu verändern. Wir haben zwar mit Jan Gassmann von den Young Violets schon einen Spieler aus den eigenen Reihen in den Kader der Kampfmannschaft hochgezogen, schauen uns aber auch extern auf dem Markt um. Louis ist schon länger in unserem Kandidatenkreis dabei, jetzt wollen wir ihn uns im Training genauer ansehen", sagt Ralf Muhr, Technischer Direktor der Austria.

Der 23-jährige Nganioni wurde bei Olympique Lyon ausgebildet, durchlief alle französischen Nachwuchsauswahlen bis zur U20 und wurde in den vergangenen Jahren zum FC Utrecht und Stade Brest verliehen. In der Ligue 2 absolvierte Nganioni 20 Partien, in der Eredivisie elf. Im Sommer verabschiedete er sich schließlich von Olympique Lyon und ist nun vereinslos.

FK Austria Wien: Die fixen Neuzugänge der Violetten