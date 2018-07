Austria Wien: Kraetschmer gewährt Einblick in die Wohlfahrt-Entlassung

International Champions Cup Sa 21.07. Topspiele im Livestream: FCB - PSG und BVB - Liverpool Club Friendlies Wolverhampton -

Mitte Juni sorgte die Wiener Austria für eine mittelschwere Überraschung: Die Veilchen setzten Sportdirektor Franz Wohlfahrt vor die Türe. Und das, obwohl der Vertrag des 54-Jährigen erst im Jänner verlängert wurde und Wohlfahrt vor seinem Aus zahlreiche Sommer-Transfers tätigen durfte. Für ihn wurde schließlich Ralf Muhr als neuer Technischer Direktor nominiert.

Echte Einblicke gab es von der Austria zur Wohlfahrts Entlassung bisher nicht. Nun gab AG-Vorstand Markus Kraetschmer im neuen Sportmagazin Einblicke in die Personalentscheidung. "Das ist ein spezieller Sommer. Uns war klar: Nach der schlechten Entwicklung im Frühjahr mussten wir mit unserer Analyse in die Tiefe gehen. Das war wie ein Zahnarztbesuch, schmerzhaft wie eine Wurzelbehandlung. Wir wussten, dass wir radikale Veränderungen im Kader brauchen, wir wollen frischen Wind im Staff und eben auch die neue Position des technischen Direktors, für die Ralf Muhr vorgesehen war", so Kraetschmer.

Kraetschmer: "Einige Dinge kamen ans Tageslicht"

"Und bei der knallharten Analyse haben wir eben auch festgestellt, dass wir in der Abteilung Sport eine Veränderung benötigen. Das hat dazu geführt, Franz Wohlfahrt von seiner Aufgabe als Sportdirektor zu entbinden, was uns nicht leichtgefallen ist", sagt Kraetschmer, der auch selbst ob des Zickzack-Kurses - erst wurde Wohlfahrt verlängert, dann entlassen - kritische Fragen gefallen lassen musste.

"Wir mussten uns auch intern die Frage gefallen lassen, was da schiefgelaufen ist. Wir haben seit Ende August 2017 zahlreiche Gespräche mit Wohlfahrt geführt und dabei klar angesprochen, wo und wie wir Veränderung, Entwicklung sehen wollen. Diese Forderungen, die wir an ihn hatten, haben sich nicht erfüllt", sagt Kraetschmer und fügt an:

"In der Krise im Frühjahr sind Dinge ans Tageslicht gekommen, die eine harte Entscheidung erforderten. Und da ich Ralf Muhr schon sehr lange als akribischen, fleißigen und verlässlichen Mann kenne, habe ich zu ihm gesagt: "Wir müssen jetzt eng zusammenarbeiten, den Kader umbauen, die Mannschaft entwickeln. Wir müssen schauen, dass die Kampfmannschaft als Lokomitive der Austria wieder funktioniert."

