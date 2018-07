Attraktiver Testspielgegner: SV Ried im letzten Testspiel gegen Manchester United U23

US Darts Masters Do 05.07. MvG und Co.: Verfolge die Darts-Elite in Las Vegas! World Cup Schweden -

Die SV Ried hat einen attraktiven letzten Testspielgegner an Land gezogen. Am Freitag, den 13. Juli, treffen die Wikinger auf die U23-Auswahl von Manchester United. Gespielt wird in der Heimstätte der Rieder, der Josko Arena.

Viele junge Talente, die teilweise bereits Erfahrung in der Premier League sammelten, werden der Elf von Trainer Thomas Weissenböck alles abverlangen.

Für alle Dauerkartenbesitzer der SV Ried ist das Testspiel bei freiem Eintritt zu sehen, alle regulären Besucher können Tickets ab acht Euro erwerben. Eine Woche nach dem Test steigt der offizielle Saisonauftakt mit der ersten Runde des ÖFB-Cups.

