Altach spielt Remis gegen Thorsten-Fink-Klub - Everton schenkt Fünftligisten 22 Tore ein

Der SCR Altach hat ein Testspiel gegen den neuen Vertein von Ex-Austria-Trainer Thorsten Fink bestritten. In Kolbenstein kamen die Vorarlberger gegen GC Zürich zu einem 2:2 (2:2). Der Premier-League-Klub FC Everton rasierte indessen einen Fünftligisten.

Für die Altacher trafen Marco Meilinger und Jan Zwischenbrugger noch in der ersten halben Stunde, während die Schweizer innerhalb von drei Minuten zwei Mal trafen. In der zweiten Spielhälfte kam es zu keinen nennenswerten Szenen mehr.

In der Steiermark bekamen die Fans des ATV Irdning indessen ein wahres Torspektaktel zu sehen. Der FC Everton war zu Gast, und schenkte dem Klub aus der Oberliga Nord (5. Liga) satte 22 Tore ein.

Bereits zur Pause netzten Cenk Tosun, Leighton Baines und Co. zehn Mal ein. Top-Scorer bei den Männern aus Liverpool war Kevin Mirallas, der in der zweiten Hälfte fünf Tore erzielte.

Der Premier-League-Klub verabschiedet sich am Sonntag vom einwöchigen Trainingslager in Irdning und bereitet sich in England auf die kommende Saison vor.

SCR Altach vs. GC Zürich (SUI) 2:2 (2:2)

Tore: 1:0 (13.) Meilinger, 1:1 (18.) Sigurjónsson, 1:2 (21.) Djuricin, 2:2 (27.) Zwischenbrugger

Altachs Startelf: Lukse; Lienhart, Zech, Netzer, Schreiner; Oum Gouet (58. Fischer), Zwischenbrugger, Nutz (80. Karic), Gebauer (80. Dobras), Meilinger (80. Mahop); Aigner (58. Grbic)

ATV Irdning - Everton (ENG) 0:22 (0:10)

Tore: Baines, Holgate, Keane, Tosun (3), Lookman (4), Mirallas (5), Niasse (4), Vlasic (2), Eigentor

TSV Hartberg - SC Weiz 3:3 (1:1)

Hartberg-Tore: Geissler, Ozbolt, Rotter

FC Liefering - St Pauli 0:3 (0:1)

Tore: 0:1 Daehli (19.), 0:2 Allagui (59.), 0:3 Sahin (81.)

LASK - 1. FC Heidenheim (GER) 0:4 (0:2)

Tore: Dovedan (30.), Glatzel (47), Thomalla (107.), Multhaup (115.)

Das Spiel wurde über zwei Hälften zu je 60 Minuten bestritten.

SC Wiener Neustadt - Rotherham (ENG) 0:1 (0:1)

Kagran - SV Horn 1:8 (1:1)

USK Anif - Vöcklamarkt 2:2 (1:0)