Admira Wacker verpflichtet Stürmer Sinan Bakis von Bursaspor

Admira Wacker hat einen Stürmer aus der türkischen Süper Lig verpflichtet. Der Mittelstürmer Sinan Bakis wechselt ablösefrei vom türkischen Erstligisten Bursaspor in die Südstadt und verstärkt die Offensive des Europacupstarters.

"Ich habe nach einer neuen Herausforderung gesucht, bei der ich möglichst oft zeigen kann, was ich drauf habe", erklärt Sinan Bakis seine Motivation für den Wechsel. "Bei der Admira gefallen mir der Spirit und die handelnden Personen, ich habe ein gutes Gefühl, dass wir sehr gut zusammenpassen."

Der 1,86 Meter große Deutsch-Türke wurde in Troisdorf bei Köln geboren und spielte in jungen Jahren beim Bonner SC, wo er Torschützenkönig in der Mittelrheinliga wurde. Anschließend sammelte er Erfahrungen in den Nachwuchsteams beim deutschen Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen.

2013 wechselte Sinan Bakis in die Türkei und spielte zunächst für den Erstligisten Kayserispor. Seit 2016 stand er dann bei Bursaspor unter Vertrag. Der 24-jährige Stürmer war in der Türkei in insgesamt 74 Spielen in der Süper Lig und im türkischen Pokalwettbewerb am Ball. Dabei erzielte er 13 Tore und gab 2 Assists.

"Sinan Bakis passt optimal in unser Suchprofil für einen durchsetzungsstarken Stürmer", sagt Admira-Manager Amir Shapourzadeh über die Verpflichtung. "Ich freue mich sehr, dass wir ihn trotz anderer Angebote für die Admira begeistern konnten."

Bakis ist nach Bjarne Thoelke, Sebastian Bauer, Morten Hjulmand und Marcel Köstenbauer die fünfte Verstärkung für die Admira. Erst am Montagabend wurde die Verfplichtung von Torhüter Köstenbauer bekannt.

