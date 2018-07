ÖFB-Cup, 1. Runde im Livestream: SC/ESV Parndorf - SCR Altach kostenlos und legal live sehen

International Champions Cup So 22.07. Testspielkracher live im Stream: BVB gegen Liverpool J1 League Kobe -

Shonan J1 League Tosu -

Sendai CSL Hebei CFFC -

Jiangsu Allsvenskan AIK -

Brommapojkarna International Champions Cup Liverpool -

Borussia Dortmund Club Friendlies Eibar -

Basaksehir Club Friendlies Leicester -

Akhisarspor UEFA Champions League Ajax -

Graz Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis International Champions Cup Juventus -

FC Bayern München International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup Man City -

Liverpool International Champions Cup AS Rom -

Tottenham International Champions Cup AC Mailand -

Man United International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal Club Friendlies Blackburn -

Everton Copa Sudamericana San Lorenzo -

Temuco Club Friendlies Arminia Bielefeld -

SV Werder Bremen J1 League Kobe -

Kashiwa J1 League Tosu -

Iwata CSL Jiangsu -

Shandong Luneng International Champions Cup Arsenal -

PSG Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke International Champions Cup Benfica -

Juventus International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City International Champions Cup FC Barcelona – Tottenham CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Club Friendlies Groningen -

SV Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid International Champions Cup Man United -

Real Madrid International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom J1 League Cerezo Osaka -

Kobe UEFA Champions League Graz -

Ajax Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon Copa Sudamericana Sao Paulo -

Colon Santa Fe Club Friendlies West Ham -

Angers Club Friendlies Brighton -

Sporting Championship Reading -

Derby County League One Sunderland -

Charlton Championship Ipswich -

Blackburn Club Friendlies Everton -

Valencia Club Friendlies Wolverhampton -

Villarreal Championship Sheffield Utd -

Swansea International Champions Cup Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Real Madrid -

Juventus

Der SC/ESV Parndorf empfängt zum Auftakt des ÖFB-Cups den Bundesligisten SCR Altach. Hier gibt's die Partie im kostenlosen Livestream zu sehen.

Die Ausgangslage vor der ersten Cup-Runde ist zumindest auf dem Papier eine klare - der Bundesligist geht gegen den Verein aus der Regionalliga Ost als eindeutiger Favorit ins Spiel. Trotzdem sind Netzer und Co. gewarnt. Werner Grabherr machte bereits im Vorfeld klar, dass sein Team den Gegner aus dem Burgenland sehr ernst nimmt und die Reise in den Osten Österreichs dementsprechend gut vorbereitet antritt..

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Die bislang letzte Partie zwischen dem SCRA und Parndorf liegt mehr als vier Jahre zurück. Anfang Mai 2014 siegte der Klub aus dem Ländle als frischgebackener Bundesligaaufsteiger 4:1. In der bislang einzigen Saison, in der beide Vereine in derselben Liga spielten, konnte Altach alle vier Duelle für sich entscheiden.

SC/ESV Parndorf - SCR Altach

Die Erstrundenpartie steigt am Sonntag, 22. Juli 2018 um 16.30 Uhr im Heidebodenstadion in Parndorf. Schiedsrichter Markus Hameter wird das Spiel leiten.

ÖFB-Cup: Erstrundenpartien im TV oder Livestream sehen

Der ORF sicherte sich die Rechte für die TV-Übertragungen der Big-4: Die Auftaktpartien vom SK Rapid, SK Sturm, Austria Wien und RB Salzburg werden live im Fernsehen und auf der TVthek im Livestream übertragen.

Die restlichen 28 Matches werden vom ÖFB produziert und auf der Homepage www.oefb.at im Livestream übertragen.

SC/ESV Parndorf - SCR Altach: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen werden ca. eine Stunde vor Spielbeginn bekanntgegeben

ÖFB-Cup, 1. Runde: Begegnungen, Termine, Ergebnisse