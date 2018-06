Kelvin Yeboah: Prominenter Name kickt für WSG Wattens

Being Mario Götze Sa 09.06. Die exklusive Doku-Serie über den WM-Helden NBA Sa 09.06. Gibt's den Sweep? Warriors vs. Cavs: Die Entscheidung Friendlies Schweiz -

Die WSG Wattens hat mit Kelvin Yeboah einen Akteur mit prominentem Namen verpflichtet.

Der 18-Jährige ist der Sohn von Anthony Yeboah (52), ehemals Torschützenkönig der deutschen Bundesliga (Eintracht Frankfurt). Wie Zweitligist Wattens am Freitag bekannt gab, unterschrieb der in England und Italien ausgebildete Mittelfeldspieler nach einem erfolgreichen Probetraining einen Einjahresvertrag.

Der nächste prominente Name steht zudem auf der Einkaufsliste: So soll Wattens-Trainer Tom Silberberger Stefan Maierhofer als perfekten Kandidaten für die Spielweise der Tiroler ausgemacht haben. "Ich habe ihn angedacht. Schließlich waren wir vergangene Saison das Team mit den meisten Standards", sagte Silberberger der Krone. Fix ist noch nix, die Zeichen stehen allerdings nicht so ungünstig, dass in Tirol in der kommenden Spielzeit das unwiderstehliche Duo Yeboah - Maierhofer geigt.

Zweite Liga: Die 16 Teams der Saison 2018/19

Verein In Liga seit SC Wiener Neustadt* 2014 SV Ried 2017 FC Liefering 2013 SC Austria Lustenau 2000 FC Blau Weiß Linz 2016 WSG Wattens 2016 Floridsdorfer AC 2014 SC Kapfenberg 2012 Wacker Innsbruck Amateure Aufsteiger SV Lafnitz Aufsteiger Vorwärts Steyr Aufsteiger Austria Amateure (Young Violets) Aufsteiger SV Horn Aufsteiger LASK Juniors Aufsteiger Austria Klagenfurt Aufsteiger SKU Amstetten Aufsteiger

*: Wiener Neustadt legte gegen das Ergebnis der Relegation gegen St. Pölten bei der Bundesliga Protest ein.