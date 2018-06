Wacker Innsbruck sichert sich Verteidiger vom VfB Stuttgart

NBA Sa 09.06. Warriors vs. Cavs: Wer gewinnt Spiel vier? Segunda División Valladolid -

Der FC Wacker Innsbruck hat sich mit einem Verteidiger vom VfB Stuttgart verstärkt. Der Österreicher Stefan Peric wechselte ablösefrei von den Schwaben nach Innsbruck, wo er einen Vertrag über zwei Jahre plus Option auf ein weiteres erhielt.

"Mein Wechsel zu Wacker Innsbruck ist für mich der nächste richtige Schritt in meiner Karriere. Ich will wieder dort anknüpfen, wo ich schon einmal war", wird Peric in einer Aussendung zitiert. Der 21-Jährige wurde in der vergangenen Saison von einer langwierigen Muskelverletzung gebremst, kam aber für die zweite Mannschaft des VfB auf 17 Einsätze in der Regionalliga.

"Innsbruck ist eine gute Adresse und österreichweit ein angesehener Verein. Davon will ich ein Teil sein", sagte der Innenverteidiger, der im Frühjahr die Kapitänsbinde bei den Schwaben übernahm.

General Manager von Wacker, Alfred Hörtnagl, zeigte sich mit der Neuverpflichtung zufrieden. "Stefan Peric ist ein talentierter Spieler, der in seiner jungen Karriere schon viel Erfahrung sammeln konnte und eine ganze Spielzeit in der deutschen 3. Liga in den Beinen hat", sagte er.

"Er ist schnell, zweikampfstark, hat eine gute Spieleröffnung und brennt darauf, nach seiner Verletzung, endgültig den Durchbruch als Profi zu schaffen."

Wacker-Neuzugang Stefan Peric: Karrierestationen