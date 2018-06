FK Austria Wien: Termine, Trainingscamp und Testspiele in der Saisonvorbereitung

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Costa Rica -

Nach der abgelaufenen Katastrophensaison steht der Austria in diesem Sommer eine intensive Vorbereitung auf das erste Jahr in der neuen Zwölferliga bevor. Coach Thomas Letsch muss dabei vor allem eine Mannschaft aus dem völlig umgebauten Kader formen.

"Es geht jetzt in eine neue Saison, in eine neue Ära. Der Trainingsstart steht an, mit vielen neuen Gesichtern in der Mannschaft und im Betreuerstab", meint der technische Direktor Ralf Muhr. "Ich bin überzeugt davon, dass wir durch ruhige und konzentrierte Arbeit sehr schnell wieder eine richtige Freude an der Austria-Mannschaft haben werden."

Gestartet wird am kommenden Dienstag und Mittwoch mit Leistungstest, das erste offizielle Training findet dann am Donnerstag, 21.06., um 10:00 Uhr, auf einem Trainingsplatz hinter der Nord-Tribüne der neuen Generali-Arena statt. Die ersten beiden Testspiele gibt es am 23. Juni bei Union Mauer und am 24. Juni beim FC Bisamberg.

Nach weiteren Vorbereitungsspielen in der Folgewoche in Oberpullendorf und Poysdorf, geht es von 3. bis 11. Juli zum bereits vierten Mal seit dem Jahr 2015 ins neuntägige Trainingslager nach Seeboden.

Das Highlight in diesem Sommer bildet das Eröffnungsspiel der Generali-Arena gegen den deutschen Spitzenklub Borussia Dortmund am 13. Juli.

FK Austria Wien: Vorbereitung auf die Saison 2018/19