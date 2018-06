SV Ried: Seifedin Chabbis Transfer steht bevor

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Australien -

Im Jänner stand SV-Ried-Stürmer Seifedin Chabbi kurz vor einem Wechsel zum dänischen Spitzenklub FC Midtjylland, der Transfer scheiterte in letzter Sekunde. Jetzt wird Chabbis Abschied aus Ried aber wieder konkret, wie Manager Fränky Schiemer den OÖN bestätigte.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Es gibt Verhandlungen, es könnte gut möglich sein, dass sich bei beiden (auch Gabriel Lüchinger könnte wechseln, Anm.) Spielern in Sachen Transfer in den kommenden Tagen etwas tut", so Schiemer.

"Dass die beiden gegen Belgrad nicht gespielt haben, war abgesprochen, hier wollten wir das Risiko, auch für die Spieler, minimieren. Wenn die Transfergespräche weiterhin in eine konstruktive Richtung gehen, könnte es mit den Transfers relativ rasch gehen."

Chabbi erzielte in 33 Erste-Liga-Spielen starke 22 Tore, bereitete fünf weitere vor. In vier ÖFB-Cup-Partien traf der 24-Jährige zudem dreimal. Sein Vertrag in Ried läuft noch bis 2020 - die Oberösterreicher dürfen sich somit auf eine ansprechende Ablösesumme freuen.

Seifedin Chabbis Leistungsdaten