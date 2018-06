SV Ried präsentiert fünf Neuzugänge

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Schweden -

Die SV Ried bastelt fleißig an der Mannschaft für die kommende Saison der 2. Liga. Zum Trainingsauftakt präsentieren die Innviertler mit Ante Bajic, Johannes Kreidl, Mario Kröpfl, Bojan Lugonja und Darijo Pecirep gleich fünf neue Spieler.

"Unsere Neuzugänge haben schon gezeigt, was sie drauf haben. Ich erhoffe mir von ihnen, dass sie ihr Potential bei uns voll abrufen werden. Wir werden für die neue Saison eine Mannschaft präsentieren aus gestandenen sowie jungen, hungrigen Spielern. Von der Dichte her müssen wir natürlich etwas abspecken. Es wird aber eine Mannschaft mit Qualität sein", so SVR-Manager Fränky Schiemer.

Mittelfeldspieler Bajic (22) spielte zuletzt bei Union Gurten in der Regionalliga Mitte, Torwart Kreidl (22) ist U21-Nationalspieler und kommt vom 1. FC Nürnberg. Außenverteidiger Kröplf (26) war letzte Saison beim FAC unter Vertrag, Innenverteidiger Lugonja (19) spielte beim FC Liefering und Stürmer Pecirep (26) kommt vom Wiener Sportclub. Zudem ziehen die Rieder Felix Hebesberger von den Jungen Wikingern zur Profi-Mannschaft.

SV Ried: Neue Co-Trainer für Thomas Weissenböck

"Es freut mich natürlich sehr, dass wir mit Johannes Kreidl einen aktuellen U21-Nationalspieler für uns gewinnen konnten. Mario Kröpfl ist ein absoluter Führungsspieler. Er hat beim FAC eine großartige Saison gespielt. Er war dort Kapitän und ist menschlich ein super Typ. Darijo Pecirep hat beim Wiener Sport-Club gezeigt, was er kann. Bis zu seiner Verletzung hat er davor bei Blau Weiß Linz ebenfalls sehr gut gespielt. Ich hatte ihn damals schon auf dem Radar. Bojan Lugonja ist ein Linksfuß in der Innenverteidigung. Damit passt er sehr gut in unsere Mannschaft. Ante Bajic hat sich durch seine starken Leistungen in Gurten für die SV Ried empfohlen", beschreibt Schiemer die neuen Spieler.

Daneben gibt es auch eine Änderung im Trainerteam der Rieder. Dieter Alge ist nicht mehr Co-Trainer. Tamas Tiefenbach und Miron Muslic, der auch als Trainer der Jungen Wikinger im Einsatz ist, heiße die Assistenten von Cheftrainer Thomas Weissenböck.

Zweite Liga: Die 16 Teams der Saison 2018/19

Verein In Liga seit SC Wiener Neustadt* 2014 SV Ried 2017 FC Liefering 2013 SC Austria Lustenau 2000 FC Blau Weiß Linz 2016 WSG Wattens 2016 Floridsdorfer AC 2014 SC Kapfenberg 2012 Wacker Innsbruck Amateure Aufsteiger SV Lafnitz Aufsteiger Vorwärts Steyr Aufsteiger Austria Amateure (Young Violets) Aufsteiger SV Horn Aufsteiger LASK Juniors Aufsteiger Austria Klagenfurt Aufsteiger SKU Amstetten Aufsteiger

*: Wiener Neustadt legte gegen das Ergebnis der Relegation gegen St. Pölten bei der Bundesliga Protest ein.