Stefan Maierhofer vor Wechsel in 2. Liga? WSG Wattens zeigt Interesse

NBA Sa 09.06. Warriors vs. Cavs: Wer gewinnt Spiel vier? Segunda División Valladolid -

Gijon Friendlies England -

Costa Rica Friendlies Portugal -

Algerien Friendlies Island -

Ghana Friendlies Schweiz -

Japan Segunda División Saragossa -

Numancia Friendlies Dänemark -

Mexiko Friendlies Österreich -

Brasilien Serie B Palermo -

Venedig Segunda División Gijon -

Valladolid Serie B Frosinone -

Cittadella World Cup Russland -

Saudi Arabien (Highlights) World Cup Ägypten -

Uruguay (Highlights) World Cup Marokko -

Iran (Highlights) World Cup Portugal -

Spanien (Highlights) World Cup Frankreich -

Australien (Highlights) World Cup Argentinien -

Island (Highlights) World Cup Peru -

Dänemark (Highlights) World Cup Kroatien -

Nigeria (Highlights) World Cup Costa Rica -

Serbien (Highlights) World Cup Deutschland -

Mexiko (Highlights) World Cup Brasilien -

Schweiz (Highlights) World Cup Schweden -

Südkorea (Highlights) World Cup Belgien -

Panama (Highlights) World Cup Tunesien -

England (Highlights) World Cup Kolumbien -

Japan (Highlights) World Cup Polen -

Senegal (Highlights) World Cup Russland -

Ägypten (Highlights) World Cup Portugal -

Marokko (Highlights) World Cup Uruguay -

Saudi Arabien (Highlights) World Cup Iran -

Spanien (Highlights)

Die WSG Wattens hat offenbar Interesse an einer Verpflichtung von Stefan Maierhofer. Der Stürmer spielte in der vergangenen Saison beim SV Mattersburg, ist aber ab dem 30. Juni vereinslos.

So soll Wattens-Trainer Tom Silberberger Maierhofer als perfekten Kandidaten für die Spielweise der Tiroler ausgemacht haben. "Ich habe ihn angedacht. Schließlich waren wir vergangene Saison das Team mit den meisten Standards", sagte Silberberger der Krone.

Maierhofer kam in der Rückrunde beim SV Mattersburg nur zu acht Kurzeinsätzen, ein Spiel bestritt er über die volle Distanz. Dass seine Zeit bei den Burgenländern zu Ende geht, scheint den 2,02-Meter-Mann ein wenig überrascht zu haben.

"Der Verein hat mir mitgeteilt, dass im nächsten Jahr verjüngt wird", sagte Maierhofer gegenüber Sky. "Ich möchte noch weiter aktiv Fußball spielen, deshalb trennen sich jetzt unsere Wege. Ich freue mich auf das Neue."

Zunächst konzentriere sich Maierhofer auf die Prüfung zur A-Lizenz, die er Ende des Monats ablegen will. "Dann wird man schauen, wo Spielertypen wie ich gefragt sind", hielt er fest. Wattens will sich offenbar mit drei Stürmern für das kommende Jahr verstärken.

In der abgelaufenen Saison kam Maierhofer zu 27 Einsätzen in denen er sieben Tore und zwei Assists erzielte. Mit dem SK Rapid feierte er in der Saison 2007/08 den Meistertitel in der österreichischen Bundesliga. Dies gelang ihm in der Spielzeit 2011/12 mit RB Salzburg ein weiteres Mal, als er sich auch die Auszeichnung des Torschützenkönigs sicherte.

Zweite Liga: Die 16 Teams der Saison 2018/19

Verein In Liga seit SC Wiener Neustadt* 2014 SV Ried 2017 FC Liefering 2013 SC Austria Lustenau 2000 FC Blau Weiß Linz 2016 WSG Wattens 2016 Floridsdorfer AC 2014 SC Kapfenberg 2012 Wacker Innsbruck Amateure Aufsteiger SV Lafnitz Aufsteiger Vorwärts Steyr Aufsteiger Austria Amateure (Young Violets) Aufsteiger SV Horn Aufsteiger LASK Juniors Aufsteiger Austria Klagenfurt Aufsteiger SKU Amstetten Aufsteiger

*: Wiener Neustadt legte gegen das Ergebnis der Relegation gegen St. Pölten bei der Bundesliga Protest ein.