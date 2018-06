Stefan Maierhofer über ÖFB-Teamtorhüter: "Strahlen körperlich nicht das aus!"

NBA Mo 04.06. Warriors vs. Cavs: Schlägt Cleveland in Game 2 zurück? Friendlies England -

19 Teamspiele absolvierte Stefan Maierhofer für die österreichische Nationalmannschaft. Klar, dass ihn manche Agenden des ÖFB-Teams nach wie vor beschäftigen.

So ist der 35-Jährige nicht wirklich überzeugt von den beiden Torhütern des Nationalteams, Heinz Lindner und Jörg Siebenhandl. Zwar seien beide exzellente Keeper, die auf der Linie über viel Qualität verfügten, eine wichtige Sache vermisse der "Major" allerdings bei beiden, wie er im Sky-Stammtisch beklagte.

Maierhofer: Siebenhandl und Lindner zu klein

"Trotzdem sind das zwei Torhüter, die für mich vom körperlichen her, von der Präsenz her, nicht das ausstrahlen, was ich jetzt von einem Torhüter erwarte." Sowohl Lindner als auch Siebenhandl wären zu klein: Für mich ist ein Torhüter ab 1,85 bis 1,90 interessant," sagt der 2,02 Meter große Maierhofer. Heinz Lindner misst 1,87 Meter, Jörg Siebenhandl ist vier Zentimeter kleiner.

Beim morgigen Test gegen Deutschland (ab 18:00/ LIVE im SPOX-Ticker) kann sich Maierhofer ein weiteres Bild machen.

