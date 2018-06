SCR Altach: Drei Spieler im Probetraining - Boris Prokopic verlängert

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Tunesien -

England (Highlights) World Cup Kolumbien -

Japan (Highlights) World Cup Polen -

Senegal (Highlights) World Cup Russland -

Ägypten (Highlights) World Cup Portugal -

Marokko (Highlights) World Cup Uruguay -

Saudi-Arabien (Highlights) World Cup Iran -

Spanien (Highlights) World Cup Dänemark -

Australien (Highlights) World Cup Frankreich -

Peru (Highlights) World Cup Argentinien -

Kroatien (Highlights) World Cup Brasilien -

Costa Rica (Highlights) World Cup Nigeria -

Island (Highlights) World Cup Serbien -

Schweiz (Highlights) World Cup Belgien -

Tunesien (Highlights) World Cup Südkorea -

Mexiko (Highlights) World Cup Deutschland -

Schweden (Highlights) World Cup England -

Panama (Highlights) World Cup Japan -

Senegal (Highlights) World Cup Polen -

Kolumbien (Highlights) World Cup Saudi-Arabien -

Ägypten (Highlights) World Cup Uruguay -

Russland (Highlights) World Cup Spanien -

Marokko (Highlights) World Cup Iran -

Portugal (Highlights) World Cup Australien -

Peru (Highlights) World Cup Dänemark -

Frankreich (Highlights) World Cup Nigeria -

Argentinien (Highlights) World Cup Island -

Kroatien (Highlights) J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy World Cup Südkorea -

Deutschland (Highlights) World Cup Mexiko -

Schweden (Highlights) World Cup Schweiz -

Costa Rica (Highlights) World Cup Serbien -

Brasilien (Highlights) World Cup Senegal -

Kolumbien (Highlights) World Cup Japan -

Polen (Highlights) World Cup Panama -

Tunesien (Highlights) World Cup England -

Belgien (Highlights)

Der SCR Altach hat in Dornbirn den Startschuss in die Sommer-Vorbereitung getan. Neo-Cheftrainer Werner Grabherr begrüßte am Montag mit Manfred Fischer (von Hartberg), Felix Luckeneder (LASK), Emir Karic (Liefering) und Leonardo Zottele (Nürnberg) vier Neuzugänge. Wie die sportliche Leitung der Vorarlberger ankündigte, wird der Kader noch erweitert.



Getestet wird bereits der 21-jährige Fahad Bardiro, ein Stürmer aus Uganda. Mit Joshua Gatt kam am Montag ein bekanntes Gesicht zur Mannschaft. Der US-Amerikaner hatte in der Herbstsaison 2010 für Altach gespielt, ging danach für einige Jahre zu Molde nach Norwegen.

Der 26-Jährige spielte zuletzt in seiner Heimat für die Colorado Rapids in der Major League Soccer. Ein weiterer Testkandidat ist der 19-jährige Offensivmann Benjamin Hadzic vom VfB Stuttgart. Bis zum Sommer 2017 durchlief der Youngster etliche Jugend-Abteilungen beim FC Bayern.

SCR-Altach-Trainer Grabherr: "Die Mannschaft wird zum Auftakt brennen"

"Wir wissen, dass wir in der Offensive neue Spieler brauchen", sagte Altachs Sport-Geschäftsführer Georg Zellhofer. "Auf dem Radar" sei auch noch ein Spieler von Meister Salzburg. "Vielleicht schaffen wir die restlichen Neuverpflichtungen bis zum Beginn des Trainingslagers."

Im Brandnertal wollen sich die Vorarlberger vom 25. bis zum 29. Juni auf die neue Saison vorbereiten. "Wir möchten wieder konkurrenzfähig sein und die Mannschaft in den nächsten Wochen entwickeln. Die Mannschaft wird zum Ligaauftakt brennen", sagte Trainer Werner Grabherr.

Indessen haben die Altacher den auslaufenden Vertrag mit Boris Prokopic um eine Saison verlängert. Der 30-jährige offensive Mittelfeldspieler ist 2013 zu den Vorarlbergern gewechselt. Aufgrund einer Achillessehnen-Verletzung kam Prokopic in der vergangenen Saison jedoch nur zu 15 Einsatzminuten.