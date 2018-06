Rene Gartler und Patrick Puchegger unterschreiben beim SKN St. Pölten

NBA Do 07.06. Warriors vs. Cavs: Holt sich GSW auch Spiel 3? Friendlies Italien -

Am Tag nach der Rettung in der Relegation gegen Wiener Neustadt vermeldet der SKN St. Pölten zwei Neuzugänge: Rene Gartler und Patrick Puchegger verstärken in der kommenden Saison das Team der Wölfe. Gartler erhielt beim LASK keinen Vertrag mehr, Puchegger ereilte beim SK Sturm das gleiche Schicksal.

"Wir brauchen reife Führungsspieler in der Mannschaft und da zählt ein Rene Gartler zweifellos dazu. Er ist ein Vorzeigeprofi, der unserer Mannschaft mit Sicherheit weiterhelfen kann. Mit Patrick Puchegger ist es uns gelungen, eine top Verstärkung für unsere Abwehr zu gewinnen - und es ist schön, dass ein Niederösterreicher wieder zu seinen Wurzeln zurückkehrt", zeigt sich General Manager Andreas Blumauer mit den ersten beiden Neuzugängen dieser Transferperiode zufrieden.