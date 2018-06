Red Bull Salzburg: Marco Djuricin fix zu den Grasshoppers

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Frankreich -

Argentinien (Highlights) World Cup Uruguay -

Portugal (Highlights) World Cup Spanien -

Russland (Highlights) World Cup Kroatien -

Dänemark (Highlights) World Cup Brasilien -

Mexiko (Highlights) World Cup Belgien -

Japan (Highlights) World Cup Schweden -

Schweiz (Highlights) World Cup Kolumbien -

England (Highlights) Allsvenskan Göteborg -

Kalmar

Marco Djuricin verlässt den FC Red Bull Salzburg und unterschreibt beim Schweizer Erstligisten Grasshopper Club Zürich einen 2-Jahresvertrag. Das vermeldeten die Bullen am Samstag.

23 Spiele absolvierte Djuricin in der Schweizer Super League für Grasshoppers Zürich und traf dabei fünf Mal ins Schwarze.

"Marco ist ein wichtiger Spieler bei unserer Planung des Teams für die bevorstehende Saison. Wir freuen uns, dass wir ihn für weitere Jahre verpflichten konnten", so GC Sportchef Mathias Walther über den Österreicher, der in der abgelaufenen Saison leihweise in Zürich kickte.

Somit trifft Djuricin auf zwei alte Bekannte der österreichischen Bundesliga: Die Zürcher werden von Ex-Austria-Wien-Coach Thorsten Fink betreut, im Mittelfeld zieht in der nächsten Saison Ex-Veilchen Raphael Holzhauser die Fäden, der ablösefrei andockte. Die Grasshoppers landeten in der abgelaufenen Saison auf dem enttäuschenden neunten Tabellenplatz.

Marco Djuricin: Leistungsdaten nach Verein