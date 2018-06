RB Salzburg - Napolis Klub-Boss De Laurentiis: "Wir werden Stefan Lainer verpflichten"

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Frankreich -

Australien (Highlights) World Cup Argentinien -

Island (Highlights) Segunda División Valladolid -

Numancia Serie B Frosinone -

Palermo World Cup Peru -

Dänemark (Highlights) World Cup Kroatien -

Nigeria (Highlights) World Cup Costa Rica -

Serbien (Highlights) World Cup Deutschland -

Mexiko (Highlights) World Cup Brasilien -

Schweiz (Highlights) World Cup Schweden -

Südkorea (Highlights) World Cup Belgien -

Panama (Highlights) World Cup Tunesien -

England (Highlights) World Cup Kolumbien -

Japan (Highlights) World Cup Polen -

Senegal (Highlights) World Cup Russland -

Ägypten (Highlights) World Cup Portugal -

Marokko (Highlights) World Cup Uruguay -

Saudi-Arabien (Highlights) World Cup Iran -

Spanien (Highlights) World Cup Dänemark -

Australien (Highlights) World Cup Frankreich -

Peru (Highlights) World Cup Argentinien -

Kroatien (Highlights) World Cup Brasilien -

Costa Rica (Highlights) World Cup Nigeria -

Island (Highlights) World Cup Serbien -

Schweiz (Highlights) World Cup Belgien -

Tunesien (Highlights) World Cup Südkorea -

Mexiko (Highlights) World Cup Deutschland -

Schweden (Highlights) World Cup England -

Panama (Highlights) World Cup Japan -

Senegal (Highlights) World Cup Polen -

Kolumbien (Highlights) World Cup Saudi-Arabien -

Ägypten (Highlights) World Cup Uruguay -

Russland (Highlights) World Cup Spanien -

Marokko (Highlights) World Cup Iran -

Portugal (Highlights) World Cup Australien -

Peru (Highlights) World Cup Dänemark -

Frankreich (Highlights) World Cup Nigeria -

Argentinien (Highlights) World Cup Island -

Kroatien (Highlights) J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy World Cup Südkorea -

Deutschland (Highlights) World Cup Mexiko -

Schweden (Highlights) World Cup Schweiz -

Costa Rica (Highlights) World Cup Serbien -

Brasilien (Highlights) World Cup Senegal -

Kolumbien (Highlights) World Cup Japan -

Polen (Highlights) World Cup Panama -

Tunesien (Highlights) World Cup England -

Belgien (Highlights)

Der Präsident des Serie-A-Klubs SSC Napoli, Aurelio de Laurentiis, hat in einem Interview bestätigt, Stefan Lainer von RB Salzburg verpflichten zu wollen. Es soll bereits persönliche Treffen gegeben haben, der Italiener gibt sich bezüglich eines Transfers zuversichtlich.

"Ich werde es nicht bestreiten, wir haben ihn in Mailand getroffen", sagte De Laurentiis Corriere dello Sport. "Wir sind mitten in guten Gesprächen." Lainer wurde in den vergangenen Wochen immer wieder mit dem italienischen Vizemeister in Verbindung gebracht.

Geht es nach den Aussagen von De Laurentiis, soll es schon bald zu einer Vertragsunterzeichnung kommen. "Wir werden auch Stefan Lainer verpflichten", sagte er.

Neben dem Rechtsverteidiger wollen die Neapolitaner unter anderen auch Fabian Ruiz von Real Betis verpflichten. Jorginho und Marek Hamsik sollen zudem vor dem Abschied stehen.

Mit Abdourahmane Barry und Kilian Ludwig hat RB Salzburg in den letzten Tagen zwei Spieler an Land gezogen, die jeweils auf der Position des Außenverteidigers einsetzbar wären.

Red Bull Salzburg: Die fixierten Neuzugänge

Spieler Position abgebender Verein Ablöse Vertrag bis Zlatko Junuzovic Mittelfeld Werder Bermen ablösefrei 30.06.2021 Jasper van der Werff Innenverteidiger FC St. Gallen 800.000 Euro 30.06.2022 Kilian Ludwig Außenverteidiger RB Leipzig ? 31.05.2022 Karim Adeyemi Angreifer SpVgg Unterhaching ? 31.05.2021 Jerome Onguene Innenverteidiger VfB Stuttgart ? 31.05.2022 Abdourahmane Barry Defensivallrounder Paris Saint-Germain ablösefrei 31.05.2023

Diese Spieler verlassen die roten Bullen