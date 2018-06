Peter Haring wechselt von der SV Ried zu Heart of Midlothian

NBA Fr 22.06. Draft: Schafft Mo Wagner den Sprung in die NBA? World Cup Argentinien -

Peter Haring hat die SV Ried verlassen und ist zum schottischen Premiership-Klub Heart of Midlothian gewechselt. Der Verteidiger kommt ablösefrei und unterschreibt einen Zweijahresvertrag.

Zunächst muss sich Haring allerdings neben den Stammverteidigern Christophe Berra, John Souttar und Aaron Hughes bei seinem Trainer Craig Levein empfehlen.

"Ich wusste, dass der Kampf um einen Platz in der Startelf hart wird, aber es ist eine große Chance für mich, für solch einen großen Klub zu spielen", sagte Haring bei seiner Vorstellung. "Ich will gut mitspielen und den Ball nicht zu schnell verlieren. Bei Freistößen und Eckbällen will ich auch versuchen, das eine oder andere Tor zu erzielen."

In der abgelaufenen Saison gelang ihm dies in der Erste Liga in 32 Bewerbsspielen drei Mal. Der 25-Jährige wechselte vor einem Jahr von Austria Lustenau zur SV Ried. Zuvor war er drei Jahre lang in der zweiten Mannschaft von Rapid engagiert.