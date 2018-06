ÖFB-Team auf Scouting-Tour: Franco Foda und Co. beobachten WM-Spiele in Russland

NBA Mo 04.06. Warriors vs. Cavs: Schlägt Cleveland in Game 2 zurück? Friendlies England -

Das Trainerteam des österreichischen Nationalteams nutzt die anstehende Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) zu Beobachtungsreisen. Teamchef Franco Foda ist von 22. bis 27. Juni in Russland vor Ort. Seine Assistenten Imre Szabics und Thomas Kristl sitzen ebenfalls bei jeweils drei Gruppenspielen im Stadion - allesamt mit Beteiligung europäischer Teams.

"Gerade in der Vorrunde wollen wir viele Spiele europäischer Mannschaften sehen. Das ist wichtig, um bestmöglich vorbereitet zu sein auf die EM-Qualifikation", erklärte Foda.

Die Auslosung der EM-Ausscheidung für 2020 erfolgt am 2. Dezember in Dublin. Die Setzung erfolgt gemäß Abschneiden in der im Herbst erstmals ausgetragenen Nations League. Mehrere WM-Teilnehmer sind mögliche ÖFB-Quali-Gegner.

ÖFB-Trainerteam beobachtet in Russland zehn von 14 europäische Starter

Mit ihren neun Spielen decken Foda, Kristl und Szabics zehn von 14 europäischen WM-Startern ab. Nicht persönlich beobachtet werden Gastgeber Russland, Weltmeister Deutschland, die Schweiz und Serbien.

Russland und Deutschland waren bzw. sind im unmittelbaren Vorfeld der WM selbst Testspiel-Gegner der Österreicher. Gegen Serbien hatte das ÖFB-Team in der WM-Qualifikation unter Fodas Vorgänger Marcel Koller gespielt.

Den Auftakt der Beobachtungstouren macht Szabics. Der Ungar fliegt am 15. Juni nach Russland, sieht dort in Moskau Argentinien - Island und Portugal - Marokko sowie dazwischen in Nischni-Nowgorod Schweden - Südkorea. Auf Kristls viertägiger WM-Reise stehen Polen - Senegal (Moskau), Iran - Spanien (Kasan) und Argentinien - Kroatien (Nischni-Nowgorod) auf dem Programm.

Foda selbst beobachtet Belgien, England, Frankreich und Dänemark - Letztere in ihrem abschließenden Gruppenspiel im Luschniki-Stadion in Moskau im direkten Duell. Belgien trifft am 23. Juni in Moskau auf Tunesien, England am Tag darauf in Nischni-Nowgorod auf Panama.

Franco Foda: Deutschland oder Brasilien werden Weltmeister

Dass alle drei ÖFB-Trainer ein Spiel in Nischni-Nowgorod sehen, hat auch logistische Gründe: Die Messestadt ist mit knapp 400 km Entfernung der nächstgelegene WM-Austragungsort zu Moskau.

Von den europäischen WM-Startern sind Schweden am 6. September in der Generali-Arena in Wien und Dänemark am 16. Oktober auswärts in diesem Jahr noch in Testspielen Kontrahenten der Österreicher. Die Nations League beginnt für das ÖFB-Team am 11. September in Bosnien.

Knapp zwei Monate davor verfolgt Foda im Rahmen eines Sponsorenevents auch das WM-Finale im Stadion. Auf seine Titelfavoriten hat sich der Deutsche bereits festgelegt.

"Ich bin überzeugt, dass Deutschland oder Brasilien Weltmeister werden", sagte Foda über die beiden Testspielgegner seines Teams. Die Brasilianer absolvieren ihre WM-Generalprobe am 10. Juni in Wien.

ÖFB-Trainer bei der WM