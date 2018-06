Nach Aufstieg: Austria Amateure heißen künftig Young Violets

NBA Do 07.06. Warriors vs. Cavs: Holt sich GSW auch Spiel 3? Friendlies Italien -

Die zweite Mannschaft des FK Austria Wien wird nach dem Aufstieg in die neue 2. Liga unter dem Namen Young Violets Austria Wien antreten. Die Begegnungen werden künftig in der Generali-Arena ausgetragen. Austrias Bundesliga-Abonnenten genießen freien Zutritt.

Nach dem Aufstieg aus der Regionalliga Ost in die neugegründete 2. Bundesliga wird es bei den Jungveilchen mehrere Neuerungen geben. So tritt das Team von Trainer Andy Ogris in der Saison 2018/19 nicht nur unter dem offiziellen Teamnamen Young Violets Austria Wien an, sondern auch in der Generali-Arena an.

Ich freue mich, dass wir diesen wichtigen Schritt in die neue 2. Liga geschafft haben. Bei unserer zweiten Mannschaft handelt es sich um keine Amateure mehr. Die jungen Spieler werden als Jungprofis auf die Zukunft vorbereitet - und das bei besten Rahmenbedingungen in unserer Generali-Arena. Wichtig war uns auch, dass wir unseren Abonnenten die Möglichkeit geben, die Heimspiele der Young Violets kostenlos besuchen zu können, weil sie die Mannschaft in der Regionalliga toll unterstützt haben", sagt Vorstands-Vorsitzender Markus Kraetschmer in einer Aussendung.