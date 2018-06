LASK Linz produziert Europa-League-TV-Signal in Eigenregie

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Spanien -

Für einen neuen Weg in puncto TV-Übertragung hat sich der LASK entschieden. Wie der Fußball-Bundesligist am Montag bekanntgab, nehmen die Linzer die Produktion des TV-Signals des Europa-League-Qualifikations-Heimspiels am 26. Juli gegen den norwegischen Club Lilleström selbst in die Hand

Partner ist der lokale Privatsender LT1, der u.a. als Namenssponsor der OÖ-Landesliga fungiert.

Die Übertragung der Partie, die für 20.00 Uhr auf der Linzer Gugl angesetzt ist, wird via LT1-Satellitensignal, A1 TV und Kabel zu sehen sein und um 19.08 Uhr (Gründungsdatum des Vereins ist 1908, Anm.) beginnen. Der LASK kehrt gegen Lilleström nach 19 Jahren wieder auf die internationale Bühne zurück.

