Karabakh Wien hat neuen Eigentümer - Vienna bleibt in der 2. Landesliga

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Frankreich -

Argentinien (Highlights) World Cup Uruguay -

Portugal (Highlights) World Cup Spanien -

Russland (Highlights) World Cup Kroatien -

Dänemark (Highlights) World Cup Brasilien -

Mexiko (Highlights) World Cup Belgien -

Japan (Highlights) World Cup Schweden -

Schweiz (Highlights) World Cup Kolumbien -

England (Highlights) Allsvenskan Göteborg -

Kalmar

Der First Vienna Football Club muss sämtliche Hoffnungen auf einen Aufstieg in die Wiener Stadtliga begraben. Der aufgelöste Verein Karabakh hat einen neuen Eigentümer gefunden, der Mauerwerk-Besitzer übernimmt das Ruder.

Wie der Kurier berichtet, hat Mustafa Elnimr laut eigenen Angaben das Sagen bei Karabakh. Von einer Fusion mit der Mauerwerk Sport Admira hat der gebprtige Ägypter aber abgesehen, weshalb kein weiterer Startplatz in der Wiener Stadtliga freiwird.

Elnimr will mit Mauerwerk langfristig in die Bundesliga. "Das ist der nächste Schritt auf unserem Weg nach ganz oben. FC Karabakh, oder besser natürlich FC Mauerwerk, hat eine tolle Struktur und großartige Spieler, darauf werden wir aufbauen", sagte Elnimr.

Daher ist der nächste Schritt in der kommenden Saison folgender: "Klares Ziel ist der Gewinn der Regionalliga Ost in der kommenden Saison und der Aufstieg."

Die Vienna muss also die kommenden Saison mit neuem Trainer Peter Hlinka in der 2. Landesliga, der fünfthöchsten Leistungsstufe, in Angriff nehmen.