GAK krallt sich Meistertitel und steigt in Regionalliga Mitte auf

Gibt's tatsächlich bald wieder Grazer Derbies? Der GAK holt sich dank eines Sieges gegen den SV Wildon den Meistertitel in der Landesliga Steiermark und steigt damit in die Regionalliga Mitte auf.

Seit der GAK 2013 in die 1. Klasse einstieg, folgte ein Meistertitel nach dem anderen. Dank des 2:0-Sieges gegen Wildon kann dem GAK auch der Aufstieg in die Regionalliga Mitte niemand mehr streitig machen. Die Roten jagten in Mindestzeit durchs steirische Unterhaus, feiern nun tatsächlich den fünften Aufstieg en suite.

Geht es so weiter, sind die Grazer tatsächlich vielleicht 2020 wieder in der Bundesliga.

