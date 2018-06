FK Austria Wien testet Ex-Liverpool-Verteidiger Stephen Sama

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Brasilien -

Die Runderneuerung der Austria schreitet mit großen Schritten voran. Beim Trainingsauftakt durfte Coach Thomas Letsch mit Max Sax, Thomas Ebner, Christian Schoissengeyr, James Jeggo, Alon Turgeman, Uros Matic und Ivan Lucic gleich sieben neue Spiele begrüßen. Ein weiterer möglicher Neuzugang absolviert aktuell ein Probetraining.

Der Mann mit einer beeindruckenden Vita hört auf den Namen Stephen Sama und erlernte sein Handwerk unter anderem im Nachwuchs von Borussia Dortmund und dem FC Liverpool. Der 25-jährige robuste Innenverteidiger kickte in der vergangenen Spielzeit in Deutschlands dritter Liga, beim VfL Osnabrück, kehrt nach 13 Spielen im Halbjahr aber wieder zurück zu Stammverein Greuther Fürth.

Der in Kamerun geborene deutsche Nachwuchs-Nationalteamkicker - Sama spielte fünf Mal in Deutschlands U20-Auswahl - darf nun in den kommenden Tagen sein Können bei den Veilchen unter Beweis stellen, um eventuell ein Arbeitspapier in Wien-Favoriten zu unterschreiben. Samas Vertrag bei Greuther Fürth läuft in einer Woche aus, er wäre somit ablösefrei.

FK Austria Wien: Die fixen Neuzugänge der Violetten