FK-Austria-Wien-Kicker Uros Matic hat große Pläne in der Bundesliga

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Brasilien -

Costa Rica (Highlights) World Cup Nigeria -

Island (Highlights) World Cup Serbien -

Schweiz (Highlights) World Cup Belgien -

Tunesien (Highlights) World Cup Südkorea -

Mexiko (Highlights) World Cup Deutschland -

Schweden (Highlights) World Cup England -

Panama (Highlights) World Cup Japan -

Senegal (Highlights) World Cup Polen -

Kolumbien (Highlights) World Cup Saudi-Arabien -

Ägypten (Highlights) World Cup Uruguay -

Russland (Highlights) World Cup Spanien -

Marokko (Highlights) World Cup Iran -

Portugal (Highlights) World Cup Australien -

Peru (Highlights) World Cup Dänemark -

Frankreich (Highlights) World Cup Nigeria -

Argentinien (Highlights) World Cup Island -

Kroatien (Highlights) J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy World Cup Südkorea -

Deutschland (Highlights) World Cup Mexiko -

Schweden (Highlights) World Cup Schweiz -

Costa Rica (Highlights) World Cup Serbien -

Brasilien (Highlights) World Cup Senegal -

Kolumbien (Highlights) World Cup Japan -

Polen (Highlights) World Cup Panama -

Tunesien (Highlights) World Cup England -

Belgien (Highlights)

Der Wechsel von Uros Matic vom FC Kopenhagen zur Wiener Austria enttäuschte viele SK-Sturm-Graz-Fans, Sportdirektor Günter Kreissl tat es sogar weh. Doch der Bruder von Serbien-Superstar Nemanja Matic hat viele Pläne in Wien und erklärt, warum ihm die Sturm-Fans nicht böse sind.

Der 28-Jährige wechselte 2016 vom holländischen NAC Breda an die Mur, ehe er ein halbes Jahr für drei Millionen Euro Ablöse seine Zelte in der steirischen Landeshauptstadt wieder abbaute und zum FC Kopenhagen übersiedelte. Matic spielte sich wie ein Wirbelwind in die Herzen der Sturm-Fans, die ihm prompt den Spitznamen "Porno-Matic" verpassten.

Uros Matic: "Ich will Titel gewinnen"

In Dänemark kam der Linksfüßer anfänglich häufig zum Zug, die Einsatzzeiten sanken aber rapide. Dennoch fühlte sich Matic in Kopenhagen wohl, wie ihn laola1.at zitiert: "Es war fein in Dänemark - wir haben das Double gewonnen. Es ist immer toll, Titel zu holen. Ich will dieses Gefühl wieder erleben." Der Traum vom Titel mit den Veilchen? "Ich will etwas gewinnen. Deswegen bin ich hier."

Keine negativen Gefühle von Sturm-Fans

Die Basis großer Träume und Visionen ist Professionalität und ein gewisser Wohlfühl-Faktor, beteuert Matic: "Alle hier, Spieler und Betreuer, arbeiten höchst professionell und ich freue mich hier zu sein." Auch in Graz fühlte sich Matic wie zuhause: "Ich hatte eine tolle Zeit in Graz. Das kann ich nicht verleugnen." Den Wechsel zu den Veilchen nehmen ihm die Sturm-Fans aber nicht übel: "Ich habe mit einigen Sturm-Fans gesprochen, sie hegen keine negativen Gefühle mir gegenüber. So ist der Fußball nun einmal."

FK Austria Wien: Die fixen Neuzugänge der Violetten