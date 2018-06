FK Austria Wien: Franz Wohlfahrt von seinen Aufgaben entbunden

Segunda División Numancia -

Der FK Austria Wien hat heute Sportdirektor Franz Wohlfahrt von seinen Aufgaben entbunden und beurlaubt. Die operative Führung wird intern geregelt. Das verkündeten die Veilchen in einer Aussendung.

Diese Personalentscheidung wurde demnach auf Basis der eingehenden Analysen getroffen und Franz Wohlfahrt heute in einem persönlichen Gespräch von Kraetschmer mitgeteilt. "Wir haben uns nach eingehender Analyse der Gesamtsituation zu diesem Schritt entschlossen und beschäftigen uns bereits mit der Neuausrichtung. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei Franz Wohlfahrt für seine gute Arbeit, aber sahen eine Veränderung als notwendig an", begründet Kraetschmer die Entscheidung.

"Wir trennen uns jedenfalls nicht im Streit, sondern es soll ein Impuls für die neue Saison und die mit der neuen Generali-Arena beginnenden neuen Ära des Klubs sein", erklärt der CEO weiter.

Die Aufgaben von Wohlfahrt werden vorerst Kraetschmer sowie Trainer Thomas Letsch und der technische Direktor Ralf Muhr übernehmen. "Wir müssen die Kräfte bündeln und den Umbau der Mannschaft weiter vorantreiben", sagt Kraetschmer, "wir werden die Hebel gemeinsam umlegen und einen starken Kader präsentieren."

FK Austria Wien: Die fixen Neuzugänge der Violetten

Spieler Position abgebender Verein Ablöse Vertrag bis Maximilian Sax Rechter Flügelspieler Admira Wacker ablösefrei 30.06.2022 Thomas Ebner Defensives Mittelfeld Admira Wacker ablösefrei 30.06.2021 Christian Schoissengeyr Innenverteidiger SK Sturm Graz ablösefrei 30.06.2022 James Jeggo Zentrales Mittelfeld SK Sturm Graz ablösefrei 30.06.2021 Alon Turgeman Mittelstürmer Maccabi Haifa ablösefrei 30.06.2021 Uros Matic Zentrales Mittelfeld FC Kopenhagen Leihe 30.06.2019 Ivan Lucic Torhüter Bristol City ablösefrei 30.06.2020

FAK: Diese Spieler verlassen die Wiener Austria