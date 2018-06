Ferencváros-Offensivmann Joseph Paintsil soll Austria Wiens Wunschspieler sein

Being Mario Götze Sa jetzt Die exklusive Doku-Serie über den WM-Helden Boxing Sa 09.06. Tyson Fury: Die Rückkehr des Klitschko-Bezwingers Segunda División Live Saragossa -

Die Wiener Austria will sich offenbar weiter in der Offensive verstärken: Der Reporter Peter Linden vermeldet auf seinem Blog, dass die Veilchen Interesse an Ferencváros Budapest-Spielmacher Joseph Paintsil zeigen.

Der Haken: Auch Southampton, der FC Basel, Young Boys Bern und der 1. FC Köln sollen zur illustren Runde der Interessenten für den offensiven Mittelfeldspieler zählen.

Der 20-jährige Ghanaer erzielte unter Trainer Thomas Doll bei Ferencváros in 25 Ligaspielen zehn Tore und bereitete sieben weitere vor. Für Ghanas Nationalteam feierte er bereits sein Debüt.

Großes Kino: Paintsils beste Szenen