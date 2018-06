FC Red Bull Salzburg sichert sich nächsten Deutschen Youngster

NBA Do 07.06. Warriors vs. Cavs: Holt sich GSW auch Spiel 3? Serie B Cittadella -

Der FC Red Bull Salzburg hat sich einen Tag nach der Verpflichtung von Kilian Ludwig die Dienste einer nächsten deutschen Nachwuchshoffnung gesichert. Karim Adeyemi kommt von der Spielvereinigung Unterhaching und unterschreibt einen Vertrag bis 31. Mai 2021.

Der erst 16-Jährige kam in der vergangenen Saison für die SpVgg Unterhaching in der U17- (19 Tore in 21 Spielen) und auch schon in der U19-Mannschaft (1 Tor in 7 Spielen) zum Einsatz. Als U16-Nationalteamspieler erzielte er in sechs Einsätzen zwei Tore.

Adeyemi ist nach Zlatko Junuzovic, Jasper van der Werff und Ludwig der vierte Neuzugang der Bullen. Wie der Serienmeister der österreichischen Bundeslgia mitteilte, wird Adeyemi sowohl dem Profi-Kader als auch dem Kooperationsteam FC Liefering zur Verfügung stehen.

Red Bull Salzburg: Die fixierten Neuzugänge