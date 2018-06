"Ein Wahnsinn": Rainer Pariasek über die Deutschland-Vorberichterstattung mit Herbert Prohaska

Being Mario Götze Sa 09.06. Die exklusive Doku-Serie über den WM-Helden Segunda División Valladolid -

Gijon Friendlies England -

Costa Rica Friendlies Portugal -

Algerien Friendlies Island -

Ghana Friendlies Schweiz -

Japan Segunda División Saragossa -

Numancia Friendlies Dänemark -

Mexiko Friendlies Österreich -

Brasilien Serie B Palermo -

Venedig Segunda División Gijon -

Valladolid Serie B Frosinone -

Cittadella World Cup Russland -

Saudi-Arabien (Highlights) World Cup Ägypten -

Uruguay (Highlights) World Cup Marokko -

Iran (Highlights) World Cup Portugal -

Spanien (Highlights) World Cup Frankreich -

Australien (Highlights) World Cup Argentinien -

Island (Highlights) World Cup Peru -

Dänemark (Highlights) World Cup Kroatien -

Nigeria (Highlights) World Cup Costa Rica -

Serbien (Highlights) World Cup Deutschland -

Mexiko (Highlights) World Cup Brasilien -

Schweiz (Highlights) World Cup Schweden -

Südkorea (Highlights) World Cup Belgien -

Panama (Highlights) World Cup Tunesien -

England (Highlights) World Cup Kolumbien -

Japan (Highlights) World Cup Polen -

Senegal (Highlights) World Cup Russland -

Ägypten (Highlights) World Cup Portugal -

Marokko (Highlights) World Cup Uruguay -

Saudi-Arabien (Highlights) World Cup Iran -

Spanien (Highlights)

Die Vorberichterstattung zum Länderspiel zwischen Österreich und Deutschland gestaltete sich zum Alptraum jedes Moderators. Immer und immer wieder wurde der für 18:00 Uhr angesetzte Ankick in Klagenfurt wegen anhaltender Regenfälle verschoben. Schließlich begann die Partie mit 100 Minuten Verspätung.

Ein Zeitraum, der mit Inhalt gefüllt werden muss. In der ORF-Sendung Willkommen Österreich gab Rainer Pariasek Einblick in lange, regnerische Minuten. Und erinnerte sich lachend an seinen Experten-Kollegen Herbert Prohaska, der mehrfach prognostizierte, dass die Partie "ganz sicher nicht" angepfiffen werde.

"Ein Wahnsinn. Wenn wir gerade nicht auf Sendung waren, hab' ich zu ihm gesagt: Jetzt halt' bitte dei...die Leut' drehen uns ja ab. Und er dann wieder auf Sendung: Schau einmal wie schwarz der Himmel is', des wird nix. Und so vü Wasser am Rasen. Das wird sicher nix, wir können schon zhaus' gehen'. Und ich in der nächsten Pause: Jetzt hör' einmal auf da!", erinnerte sich Pariasek in der ORF-Late-Night-Show.

Pariasek: "..da plaudere ich vielleicht etwas aus..."

"Das kommt wirklich sehr, sehr selten vor. Da plaudere ich vielleicht etwas aus. Aber er war wirklich schon schlecht gelaunt", so Pariasek über seinen langjährigen Partner. "Wir waren nass, es hat auch schon geblitzt und gedonnert - und er fürchtet sich ja relativ leicht. Und er hat dann schon gesagt: Können wir nicht reingehen? Es blitzt! Seine Laune war schon im Sinken, aber durch das Spiel war er dann natürlich gut drauf."

Dicke Luft gibt es zwischen Pariasek und Prohaska tendenziell aber keine. Schon zu lange stehen die beiden für den ORF an der Seitenlinie: "Wir sind seit dem Jahr 2000 ein Team. Er hat mir letztens gesagt, dass seine Fußballkarriere nicht so lange gedauert hat wie seine ORF-Karriere."

Wann findet Österreich - Brasilien statt?