Dieter Elsneg verstärkt GAK: "Wir wollen wieder in den Profifußball"

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Belgien -

Panama (Highlights) World Cup Tunesien -

England (Highlights) World Cup Kolumbien -

Japan (Highlights) World Cup Polen -

Senegal (Highlights) World Cup Russland -

Ägypten (Highlights) World Cup Portugal -

Marokko (Highlights) World Cup Uruguay -

Saudi-Arabien (Highlights) World Cup Iran -

Spanien (Highlights) World Cup Dänemark -

Australien (Highlights) World Cup Frankreich -

Peru (Highlights) World Cup Argentinien -

Kroatien (Highlights) World Cup Brasilien -

Costa Rica (Highlights) World Cup Nigeria -

Island (Highlights) World Cup Serbien -

Schweiz (Highlights) World Cup Belgien -

Tunesien (Highlights) World Cup Südkorea -

Mexiko (Highlights) World Cup Deutschland -

Schweden (Highlights) World Cup England -

Panama (Highlights) World Cup Japan -

Senegal (Highlights) World Cup Polen -

Kolumbien (Highlights) World Cup Saudi-Arabien -

Ägypten (Highlights) World Cup Uruguay -

Russland (Highlights) World Cup Spanien -

Marokko (Highlights) World Cup Iran -

Portugal (Highlights) World Cup Australien -

Peru (Highlights) World Cup Dänemark -

Frankreich (Highlights) World Cup Nigeria -

Argentinien (Highlights) World Cup Island -

Kroatien (Highlights) J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy World Cup Südkorea -

Deutschland (Highlights) World Cup Mexiko -

Schweden (Highlights) World Cup Schweiz -

Costa Rica (Highlights) World Cup Serbien -

Brasilien (Highlights) World Cup Senegal -

Kolumbien (Highlights) World Cup Japan -

Polen (Highlights) World Cup Panama -

Tunesien (Highlights) World Cup England -

Belgien (Highlights)

Der Grazer AK hat Dieter Elsneg verpflichtet. Der 28-Jährige bekommt einen Vertrag für ein Jahr und soll dafür sorgen, dass der GAK in die neu formierte zweite Liga aufsteigt.

"Es passt gut, dass er jetzt wieder bei uns ist. Denn auch wir wollen wieder in den Profifußball - und sind uns sicher, dass der Elsneg des Jahres 2018 so wie der Elsneg des Jahres 2007 alles diesem Traum unterordnen wird", teilte der GAK auf seiner Homepage mit.

Elsneg absolvierte für die Grazer, aber auch für Kapfenberg und die SV Ried, insgesamt 206 Bundesligaspiele. Zwischen 2008 bis 2011 stand der Offensivmann in Italien bei Frosinone und Sampdoria unter Vertrag, konnte sich dort aber nie endgültig durchsetzen.

Zuletzt spielte Elsneg für den ASK Voitsberg in der Landesliga Steiermark, kam in der vergangenen Saison auf sieben Einsätze, in denen er zwei Tore erzielte.

Der GAK strebt nach dem Titel in der Landesliga den direkten Aufstieg aus der Regionalliga in die zweite Liga an. In der dritthöchsten Spielklasse kommt es im nächsten Jahr zum kleinen Grazer Derby mit den Amateuren des SK Sturm.

