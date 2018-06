Bundesliga will Videobeweis nicht vor Saison 2020/21 einführen

World Cup Russland -

Der Videobeweis, der in Russland erstmals bei einer Weltmeisterschaft zum Einsatz kommt, soll auch in Österreich einmal zum Fußball-Alltag gehören. "Wir sind gerade voll in der Evaluierungsphase", sagte Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer. Fest steht mittlerweile aber, dass es aufgrund der langen Vorlaufzeit nicht vor 2020/21 soweit sein wird.

"Der Prozess dauert 8 bis 12 Monate, für nächstes Jahr sind wir daher schon zu spät dran", erklärte Ebenbauer, der sich persönlich als Befürworter des Hilfsmittels outete. Über kurz oder lang werde der Videobeweis unverzichtbarer Bestandteil des Fußballs sein. "Denn warum soll der Schiedsrichter weniger Augen haben als der Zuschauer?", fragte er.

Die Bundesliga sei um einen breiten Konsens mit den Vereinen und dem Österreichischen Fußballbund (ÖFB), der für die Schiedsrichter zuständig ist, bemüht. Erste Gespräche habe man bereits hinter sich gebracht, bis zu einer Beschlussfassung sei es aber noch ein weiter Weg.

Videobweis: Bundesliga steht mit Anbietern in Kontakt

Die Technik hinter dem Videobeweis würde auch finanziell einen Mehraufwand bedeuten. Ebenbauer sagte, die Bundesliga stehe mit entsprechenden Anbietern in Kontakt.

Der bekannteste ist das englische Unternehmen Hawk-Eye, das auch bei der WM 2018 die technische Ausrüstung zur Verfügung stellt. Detaillierte Schätzungen zu den Kosten gebe es aber noch nicht.