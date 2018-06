WAC verpflichtet Michael Liendl

World Cup Russland -

Michael Liendl kehrt in die Bundesliga zurück. Der 32-jährige Mittelfeldspieler, der zuletzt in den Niederlanden beim FC Twente Enschede spielte, unterschreibt beim WAC einen Vertrag über ein Jahr plus ein weiteres auf Option.

Liendl spielte bereits 2012/13 und 2013/14 für die Wölfe und sorgte in 63 Spielen für 22 Tore und 21 Vorlagen.

Nach Auslandsstationen in der 2. Deutschen Bundesliga (Fortuna Düsseldorf, TSV 1860 München) und in der Eredivisie (FC Twente Enschede) in den Niederlanden gibt der Ex-Austrianer nun sein Comeback in Österreich.

Michael Liendl: "Der WAC hat sich sehr um mich bemüht"

"Die Gespräche mit den Verantwortlichen und vor allem mit dem Trainer gaben mir ein richtig gutes Gefühl", erklärt Liendl seine Beweggründe für den Wechsel.

"Der Verein hat sich sehr um mich bemüht und ich bin davon überzeugt, dass wir mit diesem Plan, den sie mir vorgelegt haben, erfolgreich sein können."