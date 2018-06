SK Rapid Wien und Red Bull Salzburg an Tosin Kehinde von Manchester United interessiert

Being Mario Götze Sa 19:00 Die exklusive Doku-Serie über den WM-Helden Boxing Sa 09.06. Tyson Fury: Die Rückkehr des Klitschko-Bezwingers Segunda División Saragossa -

Sowohl der SK Rapid Wien als auch Red Bull Salzburg sollen angeblich an einer Verpflichtung von Tosin Kehinde von Manchester United interessiert sein

Wie madeindfco.fr berichtet, sind die beiden österreichischen Klubs aber nicht die einzigen Interessenten am 19-jährigen Nigerianer. So soll neben dem FC Dijon auch der FC Barcelona mit dem Gedanken spielen, Kehinde zu verpflichten.

Manchester United möchte mit Tosin Kehinde verlängern

Der Offensive Mittelfeldspieler spielt in der U23 Mannschaft von United und konnte dort in der vergangenen Saison in 17 Einsätzen eine Treffer erzielen. Die Red Devils würden Kehinde zwar gerne mit einem neuen Vertrag ausstatten, dieser möchte sich allerdings erst genauer mit seinen Optionen befassen.

