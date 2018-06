LASK: Nur Rapid und Salzburg für Thomas Goiginger interessant

World Cup Senegal -

Thomas Goinginger ist derzeit heiß begehrt. Der Offensivspieler vom LASK kann sich kaum vor Angeboten retten. Sowohl die Wiener Großklubs Rapid und Austria als auch der SK Sturm sind an dem 25-Jährigen interessiert.

Der LASK bezeichnet Goiginger zuletzt als unverkäuflich, sein Berater Philipp Mirtl bestätigt in der Krone auch, dass Goiginger die Europa-League-Qualifikation auf jeden Fall noch beim LASK bestreiten wird.

Was danach passiert, lässt Mirtl noch offen, schränkt aber ein, dass es für seinen Schützling in Österreich ohnehin nur zwei Klubs gibt, zu denen er bei einem entsprechenden Angebot wechseln würde, nämlich Rapid und Salzburg.

Thomas Goiginger will ins Ausland wechslen

"Ziel ist aber das Ausland. Auch eine Top-Adresse in der zweiten deutschen Liga wäre eine Überlegung", stellt Mirtl klar.

Genaue Angebote will der Berater nicht preisgeben., Goiginger, der beim LASK noch Vertrag bis 2020 hat, dürfte sich mit seinen sieben Toren und fünf Vorlagen in der vergangenen Saison aber für so manchen Klub interessant gemacht haben.