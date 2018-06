Admira verlängert mit Marco Hausjell und Dominik Puster

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Schweden -

Nachdem die Admira aufgrund der starken Saison schon einige Spieler ziehen lassen musste, geben die Südstädter nun die Vertragsverlängerungen mit zwei Talenten bekannt. Marco Hausjell und Domink Puster unterschreiben langfristige Verträge, die Laufzeiten wurden nicht bekannt gegeben.

Mittelfeldspieler Marco Hausjell spielt seit 2009 bei der Admira, durchlief sämtliche Akademie-Mannschaften und gehört seit Februar 2018 dem Kader der Kampfmannschaft an. Er brachte es bereits auf 14 Einsätze in der abgelaufenen Frühjahrs-Saison der Tipico Bundesliga.

Dominik Puster schloss sich der Admira im August 2013 an und durchlief ebenfalls sämtliche Akademie-Mannschaften. Am vorletzten Spieltag der abgelaufenen Saison feierte der 19-Jährige sein Debüt in der Kampfmannschaft.

Admira-Manager Amir Shapourzadeh hocherfreut

"Wir sind sehr froh, dass wir Marco und Dominik an uns binden konnten. Sie waren in der Rückrunde schon ein Teil der Mannschaft, hatten auch ihren Anteil am Erfolg", freut sich Admira-Manager Amir Shapourzadeh und sagt weiter:

"Es ist toll, wenn Jungs, die ihre Ausbildung in der Admira-Akademie mit dem Ziel Profi durchlaufen, dann auch den Sprung in die Kampfmannschaft schaffen und hier die besten Möglichkeiten sehen, sich und den Club noch weiter zu entwickeln."