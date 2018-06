TSV Hartberg verlängert mit Dario Tadic

World Cup Senegal -

Bundesliga-Aufsteiger TSV Hartberg bastelt weiter eifrig am Kader für die kommende Saison. Nun geben die Steirer bekannt, dass Topscorer Dario Tadic seinen Vertrag verlängert hat.

Der 28-jährige Stürmer, der mit 16 Toren und ebenso vielen Assists maßgeblichen Anteil am Aufstieg der Hartberger hatte, unterschreibt für ein weiteres Jahr.

Insgesamt traf Tadic für Hartberg in 101 Pflichtspielen satte 69 Mal. In der Bundesliga erzielte er für die Austria und Wiener Neustadt in 56 Einsätzen 13 Tore.

Zudem wurde mit Raphael Sallinger (22) ein Tormann verpflichtet. Der 22-Jährige absolvierte letzte Saison fünf Pflichtspiele für den WACund komplettiert das Torhüter-Trio nachdem Adin Husic nicht mehr für den TSV auflaufen wird. Und auch Allrounder Christian Ilic (21) verlängerte seinen Vertrag.