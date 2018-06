Sturm Graz bekommt Champions-League-Gegner zugelost

NBA Fr 22.06. Draft: Schafft Mo Wagner den Sprung in die NBA? World Cup Kolumbien -

Für Sturm Graz schlägt am Dienstag um 14:00 Uhr die Stunde der Wahrheit: Die Steirer bekommen ihren Gegner für die 2. Qualifikationsrunde der UEFA Champions League zugelost.

UEFA Champions League, 2. Qualifikationsrunde (Ligaweg)

Gegner: FC Basel oder Ajax Amsterdam

Auslosung: 19. Juni

Hinspiel: 24. / 25. Juli

Rückspiel: 31. Juli / 1. August

Sollten die Schwarz-Weißen in der zweiten Qualifikationrunde der Champions League ausscheiden, würde der Weg in der 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League weitergehen. Hier wären die Grazer gesetzt. Potenzielle Gegner wären unter anderem Istanbul Basaksehir, Dinamo Minsk, FC Nordsjælland, Hajduk Split, Lech Pozen, Vitesse Arnheim, NK Osijek, Brøndby IF;

Champions League, 2. Quali-Runde: SK Sturm ungesetzt