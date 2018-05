Vor mehr als 20.000 Grazern: Sturm will "mit einer Portion Wut" gegen Red Bull Salzburg die Sensation

Ziraat Türkiye Kupası Do 10.05. Türkçe oder Deutsch: Das Pokalfinale in deiner Sprache Cup Dynamo Kiew -

Fünf Finale, fünf Titel: Meister Red Bull Salzburg hat in Endspielen im ÖFB-Cup noch eine weiße Weste. Geht es nach der Papierform, wird diese Serie am Mittwoch (20.30 Uhr) prolongiert werden. Da kämpfen die "Bullen" im Klagenfurter Wörthersee-Stadion wenige Tage nach dem Heim-4:1 in der Liga im direkten Duell gegen Sturm Graz um die Cup-Trophäe sowie den fünften Double-Gewinn in Folge.

Der würde ihnen den nächsten Eintrag in den heimischen Geschichtsbüchern bringen, nachdem sie am Sonntag als erstes Team überhaupt zum fünften Mal in Folge den Meistertitel geholt hatten. "Wir kennen das Gefühl, hier gewonnen zu haben und wollen es ein fünftes Mal hintereinander schaffen", verlautete Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund. Deshalb fielen die Feierlichkeiten am Sonntag nicht überschwänglich aus. "Man spürt bei den Jungs, dass sie die Verantwortung spüren, die Saison mit dem Double zu beenden. Sie sind nach wie vor gierig", sagte Salzburg-Trainer Marco Rose. Es wäre ein würdiger Abschluss eines Traum-Jahres, in dem man es bis ins Europa-League-Halbfinale schaffte.

Vogel: "Kann eine Portion Wut mitnehmen"

Bei den laut Sport-Geschäftsführer Günter Kreissl "bis in die Haarspitzen motivierten" Steirern gibt es keine personellen Fragezeichen. Abgesehen von den Stürmern Emeka Eze und Philipp Zulechner sind alle Akteure einsatzfähig. Viele Änderungen im Vergleich zur Schlappe in Wals-Siezenheim sind nicht zu erwarten. "Ich will das Spiel gar nicht komplett ausblenden. Man kann daraus eine Portion Wut mitnehmen, es kann eine sehr gute Motivation sein", sagte Sturm-Coach Heiko Vogel.

Lavric, Salmutter & Co: Was aus Sturms Cup-Helden wurde © GEPA 1/17 An einem heißen Tag im Mai 2010 holte Sturm mit einem 1:0-Sieg über den SC Wiener Neustadt den ÖFB-Cup nach Graz. 25.000 Sturm-Fans bejubelten den ersten Titel seit den glorreichen Zeiten unter Ivica Osim. Was aus den Helden von damals wurde. © GEPA 2/17 Tor: Christian Gratzei (36): Hielt am 16. Mai 2010 den Kasten sauber und steht heute noch immer im Kader der Grazer. Wird mit Saisonende in den wohlverdienten Kicker-Ruhestand gehen. © GEPA 3/17 Linksverteidiger: Ilia Kandelaki (36): Der Georgier verabschiedete sich mit dem Cup-Sieg aus Graz und kickte noch für Inter Baku, FC Zestafoni und Sioni Bolnisi. Hängte im Jänner 2015 seine Schuhe an den Nagel. © GEPA 4/17 IV: Gordon Schildenfeld (33): Einer der besten Abwehrchefs der jüngeren Bundesliga-Vergangenheit. Gewann mit Sturm die Meisterschaft und wechselte zur Eintracht. Anschließend Moskau, Saloniki, Athen & Zagreb. Seit Sommer bei Famagusta in Zypern. © GEPA 5/17 Innenverteidiger: Mario Sonnleitner (31): Auch "Sonni" sagte nach dem Cup-Triumph "Baba" und machte sich mit einem ablösefreien Wechsel zum SK Rapid in Graz eher weniger beliebt. Kickt bekanntlich noch immer in Hütteldorf. © GEPA 6/17 Rechtsverteidiger: Fabian Lamotte (35): Keine gewöhnliche Karriere legte Lamotte hin. Der Deutsche verabschiedete sich nach dem Cup-Sieg mit 27 in die zweijährige Vereinslosigkeit, ging 2012 zu Viktoria 89 und kickt heute bei Dachau in der Bayernliga. © GEPA 7/17 Linkes Mittelfeld: Jakob Jantscher (29): Der Grazer Edelzangler wird der einzige Sturm-Akteur sein, der auch heute erneut im Finale zum Einsatz kommt. Seit Jänner nach seinem Abenteuer in Rize wieder in der Steiermark und Hoffnungsträger der Sturm-Fans. © GEPA 8/17 Zentrales Mittelfeld: Manuel Weber (32): Eigentlich hochtalentiert, als Trainingsweltmeister bekannt und von Frenkie Schinkels als Austro-Ballack bezeichnet, verließ Weber 2016 den WAC und die Bundesliga. Kickt heute beim SV Rosegg in der Unterliga West. © GEPA 9/17 Zentrales Mittelfeld: Mario Kienzl (34): Spielte anschließend in der Meistertruppe eine tragende Rolle. Ging für ein Jahr zu Vaduz, landete dann bei Lannach und beendete mit 29 seine Karriere. Heute Co-Trainer in der 2. Mannschaft des SK Sturm. © GEPA 10/17 RM: Klaus Salmutter (34): Ein enorm talentierter Kicker, der mit Sturm die Meisterschaft gewann. Hatte keine Lust mehr auf Kicken und verabschiedete sich mit 27 vom Fußball. Bereiste die Welt (u.a. Laos, Philippinen, Panama) & suchte sein Glück anderswo. © GEPA 11/17 Sturm: Roman Kienast (34): Roman Kienast holte den Cup nach Graz und erzielte in der Meistersaison 19 Treffer. Zuletzt beim FC Wil 1900 in der zweiten Schweizer Liga unter Vertrag – verlief eher unglücklich. Seit Februar bei Neustadt. © GEPA 12/17 Sturm: Klemen Lavric (36): Sturms Goldtorschütze. Sagte danach Adieu und wurde vereinslos. Nach einem halben Jahr nahm in St. Gallen auf – ein Tor später ging er zu Karlsruhe: Dann ein Jahr Kapfenberg. Beendete 2014 seine Karriere. Seither untergetaucht. © GEPA 13/17 RM: Daniel Beichler (29): Für Salmutter eingewechselt. Wechselte zur Hertha, seine Karriere stockte aus verschiedenen Gründen. Zog mit 28 den Schlussstrich. Hat bereits den B-Schein und schreibt Kolumnen für die Kleine Zeitung. © GEPA 14/17 Offensives Mittelfeld: Samir Muratovic (42): Einer der begnadetsten Kicker der jüngeren Bundesliga-Geschichte. Kam in Minute 74 für Kienast und legte Lavric‘ Treffer auf. Wurde später U14-Trainer der Sturm-Jugend und ist heute Scout für den SK Sturm. © GEPA 15/17 Sturm: Mario Haas (43): Der 43-fache österreichische Teamspieler kam in Minute 78 für Jantscher. Wurde mit Sturm noch Meister und 2013 frenetisch verabschiedet. Die Stürmer-Legende ist heute Trainer bei Bad Radkersburg in der steirischen Landesliga. © SPOX 16/17 © SPOX 17/17

Dessen sind sich auch die Salzburger bewusst. "Der Titel wird in einem Spiel vergeben, da sind schon viele Geschichten geschrieben worden. Es wird alles andere als ein Selbstläufer, ein Spiel auf Augenhöhe, wo Kleinigkeiten entscheiden werden", rechnete Rose mit harter Gegenwehr.

Kreissl: "Fans geben uns unheimlich viel Energie"

Salzburg konnte diese Saison einmal bezwungen werden, beim 1:0 am 27. August in Graz. Im Cup gab es in der Red-Bull-Ära erst zwei direkte Duelle. 2010 siegte Sturm auf dem Weg zum bisher letzten Cup-Titel im Achtelfinale mit 2:0, 2016 behielt dafür Salzburg im Viertelfinale mit 1:0 die Oberhand.

Diesmal stehen die Grazer quasi vor einem Heimspiel. Mehr als 20.000 der zumindest 25.500 Anhänger (so viele Karten waren am Dienstag verkauft) werden Sturm lautstark anfeuern. "Die Fans können uns in Red-Bull-Manier beflügeln, wie man so schön sagt. Das ist der 12., 13. oder vielleicht 14. Mann für uns", betonte Vogel. Kreissl ergänzte: "Das gibt uns unheimlich viel Energie." Rose sah dieser Tatsache gelassen entgegen. "Die Hütte in Klagenfurt wird brennen, es wird sich wie ein Auswärtsspiel anfühlen, aber ich glaube, dass uns das wenig tangieren wird." Der bisherige Zuschauerrekord bei einem Cup-Finale in Klagenfurt steht seit 2010 bei 28.000. Auch damals waren mehr als 20.000 Sturm-Fans dabei.

Jakob Jantscher ist der einzige Grazer, der 2010 beim vierten Cup-Titel der Sturm-Geschichte dabei war, und auch am Mittwoch Einsatzminuten bekommen dürfte. Sturm hatte zuvor auch 1996, 1997 und 1999 den Titel geholt, daneben gab es auch vier Finalniederlagen. Salzburg hat seit 2014 immer und zuvor auch 2012 triumphiert. Sollte das auch am Mittwoch gelingen, wäre es die 30. ungeschlagene Cup-Partie in Folge.

Sturm Graz gegen Red Bull Salzburg: Die letzten 5 Duelle