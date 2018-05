Günter Kreissl unterschreibt neuen Vertrag beim SK Sturm Graz

Ziraat Türkiye Kupası Do 10.05. Türkçe oder Deutsch: Das Pokalfinale in deiner Sprache Primera División Leganes -

Levante 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Premiership Aberdeen -

Rangers Premier League Swansea -

Southampton Coupe de France Les Herbiers -

PSG Cup Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División FC Barcelona -

Villarreal Premier League Chelsea -

Huddersfield Coppa Italia Juventus -

AC Mailand Primera División FC Sevilla -

Real Madrid Premier League Leicester -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Newcastle (Delayed) Premier League Man City -

Brighton (Delayed) DBU Pokalen Silkeborg -

Bröndby First Division A Charleroi -

Brügge Cup Akhisarspor -

Fenerbahce (Türkischer Kommentar) Cup Akhisarspor -

Fenerbahce (Finale) Premier League West Ham -

Man United CSL Beijing Guoan -

Guangzhou R&F Ligue 1 Guingamp -

Marseille J2 League FC Yokohama -

Kumamoto J1 League Iwata -

Kobe Primera División Real Sociedad -

Leganes Serie A Benevento -

CFC Genua Primera División Girona -

Valencia Primera División Alaves -

Bilbao Primera División La Coruna -

Villarreal Primera División Getafe -

Atletico Madrid Primera División Real Betis -

Sevilla Primera División Eibar -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Celta Vigo Serie A Inter Mailand -

Sassuolo Ligue 1 Amiens -

Metz Ligue 1 Angers -

Nantes Ligue 1 Bordeaux -

Toulouse Ligue 1 Lille -

Dijon Ligue 1 Monaco -

St. Etienne Ligue 1 Montpellier -

Troyes Ligue 1 Nizza -

Caen Ligue 1 PSG -

Rennes Ligue 1 Straßburg -

Lyon Premiership Celtic -

Aberdeen Serie A Florenz -

Cagliari Serie A Bologna -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Lazio Serie A FC Turin -

SPAL Serie A Hellas Verona -

Udinese Premier League DAZN-Konferenz: Premier League -

38. Spieltag Primera División Espanyol -

Malaga First Division A Lüttich -

Brügge Premier League Newcastle -

Chelsea (DELAYED) Serie A Atalanta -

AC Mailand Premier League West Ham -

Everton (DELAYED) Primera División Levante -

Barcelona Serie A AS Rom -

Juventus Serie A Sampdoria -

Neapel Premier League Swansea -

Stoke (DELAYED) Premier League Southampton -

Man City (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Arsenal (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Bromwich (Delayed) Premier League Liverpool -

Brighton (DELAYED) Premier League Man United -

Watford (Delayed) Premier League Tottenham -

Leicester (Delayed) Premier League Burnley -

Bournemouth (Delayed) 1. HNL NK Rudes -

Dinamo Zagreb Superliga Bröndby -

Midtjylland Copa Libertadores Penarol -

Strongest J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy J1 League Kobe -

Sapporo First Division A Brügge -

Gent

Günter Kreissl und der SK Sturm Graz wollen ihre erfolgreiche Arbeit weiter fortsetzen. Im Rahmen einer Aufsichtsratssitzung wurde zwischen dem Verein und seinem Geschäftsführer Sport ein neuer Vertrag abgeschlossen.

Der ehemalige Tormann kam im Frühling 2016 vom SC Wiener Neustadt nach Graz und konnte seither Fans wie Funktionäre mit seiner Arbeit überzeugen. Der Verein honoriert das nun mit einem neuen Arbeitspapier. "So wie der bis dato geltende Kontrakt, läuft auch die neue Zusammenarbeit unbefristet und enthält einen beidseitigen Kündigungsverzicht bis 2020", heißt es dazu auf der Website des Tabellenzweiten.

Kreissl freut sich und bleibt realistisch

"Ich blicke sehr positiv auf die bisherigen zwei Jahre beim SK Sturm zurück und freue mich darauf auch in Zukunft gemeinsame Wege zu gehen", kommentiert Kreissl den Vertragsabschluss. "Das Faszinierendste am SK Sturm ist für mich nach wie vor das außergewöhnliche Energiepotential dieses Vereins. Speziell die Begeisterung bei unseren Spielen gibt mir oft Kraft für die zu bewältigenden Aufgaben. Ich möchte mich an dieser Stelle bei unseren Fans für die Unterstützung und bei unseren Entscheidungsträgern für das erwiesene Vertrauen bedanken", so Kreissl.

Dass dieses Vertrauen allerdings nicht mehr als eine Momentaufnahme ist, ist Kreissl durchaus bewusst. "Das Wichtigste im ‚Tagesgeschäft Fußball' bleiben aber stets Leistung und Ergebnisse und nicht etwaige Vertragsverlängerungen. Von daher ist es mein größter Wunsch, dass alle Beteiligten voll fokussiert in die großen Herausforderungen dieser Woche gehen", wirft der 43-Jährige den Blick bereits wieder auf das Cup-Finale des SK Sturm gegen Red Bull Salzburg am Mittwoch.

Engagiert und leidenschaftlich: Jauk lobt Kreissls Arbeit

Sturm-Präsident Christian Jauk lobt Kreissls engagierte und leidenschaftliche Art zu arbeiten. "Mit seinem sportlichen Know-How hat er in den letzten beiden Saisonen eine Mannschaft aufgebaut, die begeistert und sportlich erfolgreich ist. Mit seinem Sturmgeist hat er für Euphorie gesorgt. Ich freue mich im Namen der gesamten Sturmfamilie auch in Zukunft mit ihm zusammenzuarbeiten", so Jauk.

Die Bundesliga-Tabelle: