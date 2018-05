Sturm Graz: Jörg Siebenhandl mit harter Kritik an James Jeggo

NBA Di 29.05. Rockets vs. GSW: Spiel 7! Wer zieht in die Finals ein? Allsvenskan Live Malmö -

James Jeggos Transfer von Sturm zur Wiener Austria stößt in Graz weiterhin auf Unverständnis. Und so fand auch Einserkeeper Jörg Siebenhandl deutliche Worte zum Transfer des Australiers.

"Es ist so: Wenn ich beim Cupsieger und Champions-League-Qualifikanten sein kann und dann lieber zur Austria gehe... - das muss eh jeder selbst mit sich ausmachen, aber mich würden aktuell keine zehn Pferde zur Austria bringen", wird Siebenhandl zitiert. "Es muss jeder selbst wissen, aber ich kann es nicht nachvollziehen", erklärt der 28-Jährige bei einem ÖFB-Medientermin.

Siebenhandl weiter: "Wenn sich einer weiterentwickeln kann, bin ich der Letzte, der sagt: 'Nein, tu das nicht!' Aber für mich ist die Austria keine Weiterentwicklung. Deswegen sehe ich halt ein bisschen kritisch."

Jeggos Transfer nach Wien war am Freitag offiziell geworden - wenige Tage davor hatte Sturms Sportchef Günter Kreissl noch öffentlich verlautbart, dass ihm der Australier versichert habe, dass es für ihn in Österreich nur Sturm gebe. Die Reaktionen bei vielen Fans fielen heftig aus. Jeggo steht auch nicht mehr im Kader der Grazer für das abschließende Saisonspiel am (heutigen) Sonntag (17.30 Uhr) in Altach.

